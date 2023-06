Un homme de 74 ans campe dans les bois

Camper dans les bois, sous une tente: c'est la solution prise par un homme de 74 ans à Trois-Rivières, faute de disponibilités de logement.

Richard Dufault a visité une quinzaine de logements, sans jamais réussir à obtenir une location.

«J'ai beau rencontrer plusieurs propriétaires, on prend mes coordonnées, mais on ne me rappelle pas. Je rappelle, on me dit que c'est loué.»

Capture d'écran | TVA Nouvelles

En attendant de trouver un logement à un prix qui lui convient, il s'est installé dans un boisé, sur un terrain qui ne lui appartient pas.

Trois-Rivières affiche l'un des plus bas taux d'inoccupation des logements locatifs au Québec, avec 0,9 %. Pour que le marché soit considéré comme étant équilibré, la Société canadienne d'hypothèque et de logements a indiqué que le taux d'inoccupation doit se situer autour de 3 %.

InfoLogis Mauricie a remarqué de la discrimination envers les aînés, mais aussi à l'endroit des femmes monoparentales et des nouveaux arrivants en recherche de logements.

Selon la coordonnatrice de l'organisme Claude Jalette, Richard Dufault n'est pas le seul à s'installer dans un campement improvisé à Trois-Rivières. «On n'a plus les mêmes profils de personnes à la recherche de logements ou qui se retrouvent à l'itinérance. C'est très inquiétant.»

La liste d'attente de l'Office municipal d'habitation de Trois-Rivières est plus longue que jamais: 500 personnes y attendent un logement qui correspond à leur capacité de payer.

«Au premier juillet, on anticipe près de 70 ménages qui n'auront plus de logement, qui n'auront pas d'endroit où aller», a mentionné Marie-Ève Croteau, conseillère en communications à l'Office municipal d'habitation de Trois-Rivières.

Capture d'écran | TVA Nouvelles

Elle a ajouté que la moitié de ces ménages ont l'option d'être hébergés chez des proches.

L'équipe du Service d'aide à la recherche de logements, qui existe depuis un an à Trois-Rivières, s'est engagée à trouver des solutions temporaires pour ne laisser personne à la rue.

S'il n'y a pas d'alternative trouvée, la Ville de Trois-Rivières assurera l'hébergement d'urgence.Pour ce qui est des campements improvisés, la police de Trois-Rivières dit les tolérer tant qu'il n'y a pas de plainte des citoyens. Richard Dufault espère passer le moins de nuits possible sous sa tente.

«Je me donne jusqu'à la fin du mois, puis si je ne trouve rien, je retourne au Pérou.»