Zooey Deschanel est partante pour une nouvelle saison de «New Girl»

Zooey Deschanel a révélé qu'elle était prête à reprendre son rôle de la série New Girl.

L'actrice de 43 ans a récemment déclaré à E! que reprendre son rôle dans la série à succès, qui a été diffusée de 2011 à 2018, l'intéressait beaucoup. Lorsqu'on lui a demandé si elle envisageait cette possibilité, la star américaine, qui incarnait Jess Day, a répondu : « Je suis partante, ouais. »

« Ça a été une bénédiction incroyable et je pense que pendant le COVID, beaucoup de gens y sont revenus (...) Nous sommes tellement chanceux d'avoir eu un casting aussi incroyable et des scénaristes aussi géniaux et toutes les personnes qui travaillaient sur la série étaient si formidables, donc nous avons eu beaucoup de chance et je pense qu'il y avait quelque chose de réconfortant à regarder ces amis », a-t-elle expliqué.

En 2022, la star de (500) jours ensemble avait laissé entendre que la série pourrait faire son retour sur les écrans, affirmant que les acteurs pourraient de nouveau se réunir. « Je ne connais pas la réponse, ça ressemble à 50% ici et 50% là, donc je ne suis pas vraiment sûre », avait-elle déclaré dans une interview avec AV Club.

Cependant Max Greenfield, qui jouait Schmidt, n'est pas aussi enthousiaste à l'idée de reprendre son rôle. Zooey Deschanel a expliqué que son camarade de 43 ans s'était immédiatement engagé dans une autre sitcom, The Neighborhood, après la fin de New Girl. « Peut-être, vous savez, laissez-le faire une petite pause et proposons le lui plus tard. Je suis partante pour ça », a-t-elle ajouté.