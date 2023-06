38es prix Gémeaux: «Indéfendable» domine la course avec 14 nominations

Indéfendable récolte 14 nominations, dont celle de la meilleure série dramatique quotidienne en vue des 38es prix Gémeaux. C’est deux fois plus que STAT, sa rivale de la case horaire de 19 h en semaine.

Les comédiens qui portent les principaux personnages de la fiction judiciaire de TVA sont tous nommés, soit Nour Belkhiria (aussi en lice pour le Gémeaux de la relève), Anne-Élisabeth Bossé, Sébastien Delorme et Michel Laperrière. Seule Suzanne Clément de STAT leur fait concurrence, et elle pourrait se faufiler grâce à la division du vote entre les quatre prétendants d’Indéfendable.

Indéfendable est également nommée à deux reprises dans la catégorie de la meilleure réalisation (Stéphane Simard et Mariane McGraw) et dans celle du meilleur texte (Nadine Bismuth et Erika Mathieu / Nadine Bismuth et Stéphane Hogue). Marie-Andrée Labbé est dans la même catégorie pour le scénario de STAT, a-t-on appris jeudi lorsque l’Académie canadienne du cinéma et de la télévision - section Québec a dévoilé les finalistes au Centre des sciences de Montréal.

Pour ce qui est des personnages de soutien, cinq des huit nommés sont d’Indéfendable, soit Mathieu Baron, Christian Bégin, Stéphanie Germain, Martin-David Peters et Hubert Proulx. Les autres nominations vont aux comédiens de STAT Normand D’Amour, Geneviève Schmidt et Lou-Pascal Tremblay, les catégories de jeu étant désormais non genrées aux Gémeaux, tel qu’annoncé à la fin de 2022.

Le travail de Xavier Dolan salué

La série de Xavier Dolan La nuit où Laurier Gaudreault s’est réveillé est l’autre fiction qui se démarque avec ses 12 nominations.

Dolan pourrait d’ailleurs monter sur scène pour non seulement quérir la statuette de la meilleure série dramatique, mais également les prix de la réalisation, des textes, du montage et du meilleur rôle de soutien. La série de Club illico pourrait aussi obtenir les trophées de la meilleure direction photographique, des meilleurs décors, des meilleurs maquillages et coiffures ainsi que de la meilleure musique originale.

Photo Agence QMI, Joel Lemay

Ce n’est pas tout, plusieurs acteurs qui portent l’univers de Dolan – adapté de celui de Michel Marc Bouchard – sont nommés, comme Patrick Hivon et Julie Le Breton pour le meilleur premier rôle: série dramatique et Anne Dorval pour le meilleur rôle de soutien: série dramatique.

D’autres productions brillent

Avant le crash, Bye Bye 2022, L’Échappée et Mégantic suivent avec 10 citations chacune, devant Lou et Sophie et ses huit nominations.

La prestigieuse catégorie de la meilleure série dramatique est occupée par Avant le crash, Chouchou, Haute démolition, La nuit où Laurier Gaudreault s’est réveillé et Mégantic.

Le titre de la meilleure série dramatique annuelle ira pour sa part à, soit 5e rang, Alertes, Hôtel, L’Échappée ou Les moments parfaits.

Quant à la catégorie de la meilleure comédie ou comédie dramatique, elle compte dans ses nommés À propos d’Antoine, Complètement lycée, L’air d’aller, Les mecs et L’œil du cyclone.

La Voix est nommée dans la catégorie meilleure émission spéciale ou série: variétés ou arts de la scène aux côtés d’En direct de l’univers, Le grand solstice, Michel Tremblay en quatre-vingts temps et Révolution.

Joël Lemay / Agence QMI

Rien pour l'émission la plus populaire de l'hiver

Big Brothers Célébrités, Chefs de bois, L’amour est dans le pré, Le lot du diable: la conquête de la mer et Occupation double Martinique se font concurrence pour le prix de la meilleure téléréalité. La téléréalité le plus populaire de l’hiver – et même l'émission la plus regardée du petit écran, toutes catégories confondues –, Sortez-moi d’ici!, a été écartée du podium même si elle avait bel et bien été inscrite, a-t-on confirmé à l'Agence QMI.

Soulignons qu’Antoine Parent-Bédard, un adolescent lourdement handicapé qui campe son propre rôle dans la série de Club illico À propos d’Antoine obtient de son côté une nomination dans la catégorie du meilleur rôle de soutien: comédie ou comédie dramatique.

Joël Lemay / Agence QMI

Animés par Pierre-Yves Lord, les 38es prix Gémeaux seront diffusés sur ICI Télé le dimanche 17 septembre prochain, à compter de 20 h. La remise de prix principale sera précédée par le Gala de l’industrie (14 septembre) et par le Gala d’ouverture (17 septembre), tous deux pilotés par Nicolas Ouellet.

Joël Lemay / Agence QMI

Nominations des 38es prix Gémeaux: quelques catégories

Meilleure série dramatique

Avant le crash

Chouchou

Haute démolition

La nuit où Laurier Gaudreault s'est réveillé

Mégantic

Meilleure série dramatique annuelle

5e rang

Alertes

Hôtel

L'échappée

Les moments parfaits

Meilleure série dramatique quotidienne

Indéfendable

STAT

Meilleure comédie ou comédie dramatique

À propos d’Antoine

Complètement lycée

L'air d'aller

Les mecs

L'oeil du cyclone

Meilleur premier rôle: série dramatique

Evelyne Brochu - Chouchou

Éléonore Loiselle - Désobéir: le choix de Chantale Daigle

Antoine Pilon - Désobéir: le choix de Chantale Daigle

Patrick Hivon - La nuit où Laurier Gaudreault s'est réveillé

Julie Le Breton - La nuit où Laurier Gaudreault s'est réveillé

Catherine Paquin-Béchard - Mégantic

Éric Robidoux - Mégantic

Éric Bruneau - Virage - double faute

Meilleur premier rôle: série dramatique annuelle

Maude Guérin - 5e rang

Sophie Prégent - Alertes

Nathalie Coupal - Hôtel

Marie-Evelyne Lessard - Hôtel

Emmanuel Schwartz - Hôtel

Jean-François Nadeau - L'échappée

Jean-François Pronovost - Les moments parfaits

Catherine Trudeau - Les moments parfaits

Meilleur premier rôle: série dramatique quotidienne

Nour Belkhiria - Indéfendable

Anne-Élisabeth Bossé - Indéfendable

Sébastien Delorme - Indéfendable

Michel Laperrière - Indéfendable

Suzanne Clément - STAT

Meilleur premier rôle: comédie ou comédie dramatique

Claude Legault - À propos d’Antoine

Emmanuelle Lussier-Martinez - Contre-offre

Joakim Robillard - L'air d'aller

Catherine St-Laurent - L'air d'aller

Fabien Cloutier - Léo

Yanic Truesdale - Les mecs

Christine Beaulieu - L'oeil du cyclone

Catherine-Anne Toupin - Moi non plus!

Meilleur rôle de soutien: série dramatique



Irlande Côté - Avant le crash

Steve Laplante - Chouchou

Kathia Rock - Eaux turbulentes

Irdens Exantus - Fragments

Xavier Dolan - La nuit où Laurier Gaudreault s'est réveillé

Anne Dorval - La nuit où Laurier Gaudreault s'est réveillé

Madeleine Péloquin - L'empereur

Luc Senay - Mégantic

Meilleur rôle de soutien: série dramatique annuelle

Michel Laperrière - 5e Rang

Frédéric Millaire Zouvi - 5e Rang

Kelly Depeault - L'échappée

Chantal Fontaine - L'échappée

Rémy Girard - L'échappée

Sam-Éloi Girard - L'échappée

Arnaud Vachon - L'échappée

Antoine Marchand-Gagnon - Les moments parfaits

Meilleur rôle de soutien: série dramatique quotidienne

Mathieu Baron - Indéfendable

Christian Bégin - Indéfendable

Stéphanie Germain - Indéfendable

Martin-David Peters - Indéfendable

Hubert Proulx - Indéfendable

Normand D’Amour - STAT

Geneviève Schmidt - STAT

Lou-Pascal Tremblay - STAT

Meilleur rôle de soutien: comédie ou comédie dramatique

Micheline Bernard - À propos d'Antoine

Antoine Parent-Bédard - À propos d'Antoine

Florence Longpré - La confrérie

Sonia Vachon - La confrérie

Steve Laplante - Léo

Pierre Lebeau - Léo

Patrick Hivon - L'oeil du cyclone

Danielle Proulx - L'oeil du cyclone