Agression sexuelle dans un Walmart : la police d’Halifax recherche toujours le suspect

Une jeune femme a été victime d’une agression sexuelle dans un Walmart en Nouvelle-Écosse samedi dernier. La police recherche toujours le suspect.

L’agression s’est produite peu avant 16h30 dans le magasin situé sur la route Chaine Lake à Halifax. Un homme aurait touché de manière sexuelle la victime qu’il ne connaissait pas avant de quitter les lieux, a précisé la police régionale d’Halifax dans un communiqué.

Les autorités tentent toujours de retrouver le suspect, un homme âgé entre 30 et 40 ans. De taille moyenne, il mesure environ 6 pieds et possède une barbe hirsute. Au moment des faits, il portait une casquette, un pantalon foncé et un coton ouaté gris.

«Nous ne divulguons pas d'autres détails par respect et par souci pour la vie privée de la victime et son bien-être», a ajouté la police.