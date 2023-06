Aide alimentaire: les demandes ont augmenté depuis la pandémie

La pandémie et la hausse du coût de la vie pèsent lourd pour les organismes offrant de l’aide alimentaire. Pour le Centre d’action bénévole de Coaticook (CAB), les demandes ont doublé dans la dernière année.

• À lire aussi: Le Marché Bon Accueil reçoit une cure de rajeunissement

Pour la popote roulante du CAB de Magog, la problématique n’est pas bien différente.

«Avant, on faisait en moyenne 140 repas par jour. Maintenant, ça ressemble plutôt à 300 et même 350 pendant les périodes achalandées», a affirmé le chef exécutif de la popote roulante, Camil Gagnon.

TVA NOUVELLES

Moisson Estrie vit également la problématique, à l’échelle régionale.

«De Sherbrooke à Lac-Mégantic, c’est la même chose. Les demandes augmentent de plus en plus et tout le monde met la main à la pâte pour tenter d’aider tout le monde», a souligné le directeur général de Moisson Estrie, Christian Bibeau.

Le visage des personnes dans le besoin a changé. «On est rendus qu’on voit toute sorte de monde qu’on ne voyait pas avant. Beaucoup de jeunes et même des travailleurs. Ça prouve que le problème devient de plus en plus grand», a expliqué la coordonnatrice des dépannages alimentaires du CAB de Coaticook, Sabrina Rhéaume.

Heureusement, les organismes peuvent compter sur leurs bénévoles. Toutefois, avec la hausse importante des demandes d’aides alimentaires, il faut toujours plus de volontaires.

TVA NOUVELLES

«Sans eux, il n’y a pas plus de popotes roulantes. C’est aussi simple que ça. On est passés de sept à huit routes et maintenant, nous sommes à 15 routes. Y’en faut du monde», a défendu la directrice générale du CAB de Magog, Nathalie Noël.

Les dons et les bénévoles continuent de garder la tête des organismes d’aide alimentaires hors de l’eau, mais tous s’entendent pour dire que la situation se doit de changer pour assurer la survie de leurs initiatives.