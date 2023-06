«C’est la pire décision de ma vie», déplore un patient qui s’est fait opérer à Cuba pour 18 000$

Un Sherbrookois de 46 ans qui était affligé d’un douloureux mal de dos regrette amèrement d’avoir payé 18 000$ pour une chirurgie qui a tourné au cauchemar, à Cuba, où il a reçu de mauvais soins et est revenu encore plus souffrant qu’avant.

«C’est la pire décision de ma vie d’avoir été là, avoue Dominic Fleury. J’ai rayé Cuba de ma liste de destinations à vie.»

Âgé de 46 ans, l’homme souffrait au dos depuis près de 10 ans. Malgré une forte médication, il n’arrivait pas à soulager sa douleur. Technicien en automatisation, il avait même du mal à travailler et à s’occuper de sa maison.

Mais malgré sa condition, M. Fleury n’arrivait pas à se faire opérer dans le réseau public.

Pas assez grave

«On m’avait dit que mon cas n’était pas assez lourd au Québec pour être opéré. [...] J’étais écœuré de souffrir et de prendre des pilules, souligne le résident de Cookshire-Eaton, près de Sherbrooke. J’avais entendu de bons commentaires sur Cuba.»

Décidé à se soigner, M. Fleury a contacté une agence de tourisme médical de Québec et a payé 18 000$ pour sa chirurgie de fusion lombaire à Cuba. Il a été opéré en février 2020.

«J’ai fait un all in là-dessus, et j’ai perdu mon all in, avoue-t-il. Ils m’ont vraiment brisé là-bas. Ça a tellement mal été.»

Nuit «d’enfer» aux soins intensifs, difficultés à voir le personnel médical, nourriture infecte, médicaments rationnés, pénurie de matériel médical: M. Fleury a éprouvé toutes sortes de problèmes durant son séjour de trois semaines.

Photo fournie par Dominic Fleury

Puisqu’il ne pouvait pas être accompagné, il s’est retrouvé seul à devoir communiquer avec un traducteur.

«J’ai tellement souffert. Le médecin ne venait pas. [...] Il fallait que je fasse ce qu’ils disaient, je n’étais même pas capable de me lever de mon lit», se désole le père de famille.

Après neuf jours, il a même été transféré dans une maison d’hôte sans service médical. Pour son suivi postopératoire, il devait prendre un taxi jusqu’à l’hôpital.

À son retour au Québec, son état avait empiré, et il peinait à se tenir debout. En plus, l’homme, qui avait perdu 20 livres, s’est retrouvé sans suivi médical.

Des vis dévissées

«J’étais pas mal abandonné à moi-même», avoue-t-il.

Heureusement, un chirurgien du Centre hospitalier de l’Université de Montréal a accepté de le prendre en charge. Les radiographies postopératoires de Cuba ont montré toutes sortes de complications: un rejet de matériel médical et des vis tenant les tiges dévissées ou trop proches des nerfs, souligne le patient.

L’homme a finalement été réopéré à deux reprises en avril dernier, après six mois d’attente. Le quadragénaire croit toutefois qu’il a eu un service rapide parce qu’il était désormais un cas prioritaire.

«On dit souvent que le réseau [public] n’est pas bon, mais moi, j’ai été chanceux. On a tout enlevé la quincaillerie qu’on m’avait mise à Cuba», souligne-t-il.

Trois mois plus tard, l’homme poursuit sa convalescence, et ne prend désormais plus que trois médicaments par jour. Il a bon espoir de retourner travailler prochainement, après trois ans d’arrêt.

«Je suis vraiment redevable au système du Québec», soutient celui qui déconseille à quiconque de faire du tourisme médical à Cuba.

«C’est important de dissuader les gens même si c’est pour une chirurgie mineure. Tu ne vas pas là, il n’y a pas de suivi.»