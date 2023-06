Cinq conseils pour améliorer votre concentration

Nous n’arrivons plus à nous concentrer, ou pas assez longtemps.

Selon une étude menée par la marque Pro Plus, spécialisée dans l'énergie et la concentration, 41% des Britanniques ont admis que leur concentration s'était considérablement détériorée depuis la pandémie. Le sujet est donc à prendre au sérieux. D’autant que nous pouvons, au quotidien, améliorer nos performances.

Le Dr Jack Lewis, spécialiste des neurosciences, a dressé une liste de conseils à suivre pour perfectionner notre concentration.

1. Le mouvement

Bouger son corps peut augmenter considérablement la capacité de concentration. Vous pouvez, par exemple, faire une promenade quotidienne, une activité simple à intégrer dans votre journée.

Selon le Dr Lewis, « l'exercice libère une protéine appelée facteur neurotrophique dérivé du cerveau, ou BDNF, qui favorise la croissance des cellules nerveuses – ce qui est essentiel pour améliorer votre capacité à vous concentrer, ainsi qu'à mémoriser et à apprendre ». Les philosophes grecs comme Platon et Aristote l’avaient déjà expérimenté empiriquement. Et Nietzsche, plus près de nous, l’a rappelé : « Les seules pensées valables viennent en marchant », a-t-il écrit.

2. L'environnement

Lorsque vous devez vous concentrer sur une tâche, vous devez trouver un endroit calme où vous ne serez pas distrait. L'expert recommande de limiter l'utilisation des appareils numériques lorsque vous devez vous concentrer. « Les notifications de messages et les interruptions constantes peuvent augmenter le stress et réduire notre capacité à maintenir notre attention, déclare-t-il. En limitant les sources de distraction, nous pouvons réduire la charge cognitive de notre cerveau et améliorer notre capacité à nous concentrer. »

3. Le sommeil

Une bonne nuit de sommeil est essentielle pour la santé du cerveau et permet une meilleure concentration. Il est recommandé de dormir entre 7 et 9 heures par nuit. « Pendant le sommeil, le cerveau consolide les souvenirs et traite les informations, ce qui peut contribuer à améliorer les performances cognitives le lendemain », précise le neuroscientifique.

4. Routine

Contrairement à ce que l’on peut penser, la routine ne nuit pas au cerveau. Au contraire ! Il est recommandé de créer une routine quotidienne, qui peut aider à créer une stabilité et à se concentrer sur les tâches. Il est aussi indispensable de sérier les tâches à accomplir.

Le Dr Lewis explique : « Notre cerveau se nourrit de structure. En éliminant chaque jour les petites décisions inutiles, vous permettez à votre esprit de se concentrer sur les choses importantes. » Il ajoute qu'il est important de prévoir des « pauses courtes et régulières » durant son travail.

5. Compléments alimentaires

Notre cerveau « dépend de la nutrition pour survivre », il peut donc être bénéfique d'incorporer des compléments alimentaires dans votre routine quotidienne.

« Les compléments nootropiques – ceux qui soutiennent les fonctions cognitives – peuvent être particulièrement efficaces pour aider le cerveau à fonctionner au mieux. Les ingrédients nootropes comprennent les vitamines B, la caféine et les adaptogènes tels que le ginseng et le guarana », précise-t-il. Toutefois, il n’est pas recommandé de s’auto-administrer des compléments alimentaires et il est donc préférable d’en parler avec son médecin traitant, d’autant qu’ils peuvent avoir, comme les médicaments, des effets secondaires. Une alimentation adaptée peut aussi contribuer à « nourrir » le cerveau.