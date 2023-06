Après le dernier «Combat des circulaires» de la saison mercredi, le temps est venu de couronner l’épicerie qui s’est le plus distinguée.

À la mi-saison, c’est-à-dire à la pause du temps des Fêtes, Super C menait la course en termes de victoires accumulées.

L’épicerie était toutefois talonnée de très près par Maxi.

Le grand champion des circulaires pour la saison 2022-2023 est Maxi, qui a non seulement comblé son retard, mais pris une légère avance sur son plus proche rival, Super C.

En réalité, la victoire s’est décidée mercredi, lors du dernier épisode de la saison.

«Dans l’ensemble, c’est une belle victoire méritée pour Maxi», a applaudi le fondateur de Glouton, Jean-François Gagné-Bérubé.

D’autres épiceries se sont aussi démarquées.

«Ça c’est quelque chose qui m’a quand même surpris depuis qu’on a commencé le Combat des circulaires : je m’attendais à ce que ce soit une course à deux entre Super C et Maxi», a expliqué M. Gagné-Bérubé.

«Et pourtant, Métro et IGA, il y a un recul, ils sont un peu derrière, mais pas si loin que ça. Ils nous offrent quand même de belles semaines de spéciaux parfois qui sortent de l’ordinaire. Beaucoup de 10/10», a-t-il ajouté.

Pour savoir quoi surveiller cet été, écoutez le segment complet dans la vidéo ci-dessus.