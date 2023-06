Les sinistrés du village de Clova, en Haute-Mauricie, demandent de l’aide pour éviter de nouveaux feux de forêt maintenant que les routes sont rouvertes dans le secteur.

« Il y a encore des feux. On n’a pas eu beaucoup de pluie, on parle de millimètres », s’inquiète Dominic Vincent, propriétaire de l’Auberge Restaurant Clova, dans le hameau d’à peine une quarantaine d’habitants à huit heures de route de Montréal.

Mercredi, Québec a en partie levé l’interdiction d’accès en forêt dans le secteur où se trouvent aussi plusieurs chalets et pourvoiries.

Risques accrus

« On est contents de voir le monde, sauf qu’on a eu zéro équipement de plus. [...] Plus de monde, ça veut aussi dire plus de monde qui peut faire des feux », souligne M. Vincent, qui appréhende la canicule annoncée la semaine prochaine.

« Ce n’est rien de très rassurant, ils n’annoncent pas de pluie, beaucoup de vent, beaucoup de chaleur », dit-il.

Il y a dix jours, le premier ministre du Québec, François Legault, avait créé toute une commotion en affirmant avoir « perdu le contrôle » et qu’il faudrait se résigner à « laisser brûler Clova ».

Si le village est relativement épargné, c’est entre autres grâce aux résidents qui ont prêté main-forte bénévolement à la SOPFEU avec leur propre équipement, affirme M. Vincent.

PHOTO FOURNIE PAR DOMINIC VINCENT

Laissé à lui-même

Les résidents du petit village ont lancé une page GoFundMe pour amasser des fonds pour venir en aide aux pompiers de la SOPFEU, en manque d'effectifs.

« Le village est laissé à lui-même sans aucune protection, mise à part l’entraide et la solidarité des citoyens qui fournissent eux-mêmes leurs équipements pour réussir à sauver les chalets et leur village », peut-on lire sur la page.

Déjà, huit chalets ont été dévastés par les flammes, indique-t-on.

M. Vincent indique que les ressources viennent à manquer dans un contexte de feux de forêt de cette ampleur à l’échelle de la province.

« Ça diminue la concentration d’équipement par région », explique-t-il.

Il invite les gens à respecter l’interdiction de faire des feux à ciel ouvert, en vigueur dans toute l’agglomération de La Tuque.