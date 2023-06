Après avoir été à la barre de l’émission «À vos affaires» pendant trois saisons, l’animateur et chef d’antenne Pierre-Olivier Zappa a pris le temps de remercier son fidèle auditoire et l'équipe qui l'entoure.

Le Groupe TVA en a fait l’annonce en matinée, jeudi. C’est le journaliste et lecteur de nouvelles Simon Philibert qui prendra la barre de l’émission économique l’automne prochain.

Reconnaissant, Pierre-Olivier Zappa a salué le public, mais également son équipe qui travaille d’arrache-pied pour décortiquer l’actualité économique.

«Avant de céder l’antenne, je veux vous dire merci. Merci à vous d’avoir été là, soir après soir, depuis trois ans déjà. Cette fidélité me touche énormément, puisque vous êtes régulièrement plus de 200 000 devant la télé à 18h30, et ce, à presque tous les soirs. C’est ce qui m’a permis d’enchainer les longues journées de travail, semaine après semaine», a partagé le chef d’antenne du TVA Nouvelles 22 h.

À VOS AFFAIRES

«À vos affaires», c’est également le fruit du travail de réalisateurs, caméramans, chef de pupitre et bien plus encore. Pierre-Olivier Zappa a rendu hommage à ces artisans que vous ne voyez pas à la caméra.

«Des journées de 14 heures, ça passe plus vite avec des gens comme vous», a-t-il lancé.

La dernière émission d’«À vos affaires» animée par Pierre-Olivier Zappa aura lieu demain, le vendredi 16 juin.

Entre-temps, le passionné d’actualités sera de retour à la barre du TVA Nouvelles 22 h l’automne prochain.

*Voyez l’intégralité du message de Pierre-Olivier Zappa dans la vidéo ci-dessus*