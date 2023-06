Des centaines d’étudiants toujours à la recherche d’un logement

À deux semaines du 1er juillet, les étudiants sont encore nombreux à se chercher un toit dans leur budget, à Sherbrooke, en raison d’une pénurie de logements abordables dans le secteur.

Encore cette année les étudiants sont durement touchés par la crise du logement. «Ce n’est pas facile de trouver quelque chose qui entre dans ton budget», a mentionné une étudiante de l’Université de Sherbrooke (UdeS) rencontré sur le campus.

Les étudiants sont plusieurs à chercher un logement dont le coût par mois ne dépasse pas leur budget pour la session d'automne.

«Les étudiants paient en moyenne 20 % de plus pour leur logement et ils n’ont pas nécessairement le plus gros budget, donc ça parait beaucoup dans un budget étudiant», a expliqué le coordonnateur aux services et aux finances de la Fédération étudiante de l’Université de Sherbrooke (FEUS), Justin Laroche.

La FEUS et l’UdeS mettent ainsi à la disposition des étudiants la plateforme Uni-Logi. Celle-ci permet à tous d'inscrire son annonce afin de permettre aux étudiants de retrouver toutes les offres au même endroit.

De plus, l'Université fait appel à la solidarité de la population. L’année dernière un appel avait été lancé à la communauté universitaire afin que des étudiants ou des membres du personnel accueillent des étudiants à la recherche d’un logis dans leur chez-soi.

«On s’est dit, cette année, répétons cette expérience et on l’élargit à l’ensemble de la population sherbrookoise», a souligné la secrétaire générale et vice-rectrice à la vie étudiante de l’UdeS, Jocelyne Faucher.

L'Université de Sherbrooke, qui accueille entre 30 000 et 40 000 étudiants chaque année, n'a que 700 chambres de résidence. Elles sont déjà toutes réservées pour l'automne. Des centaines d’étudiants sont sur la liste d’attente pour avoir une place.

Plusieurs ont dû trouver un appartement à l'extérieur du campus. Toutefois, qu'ils soient en résidence ou non, le coût des loyers qui ne fait qu'augmenter cause un stress financier indéniable aux étudiants.

L’Université Bishops a encore de la place

Heureusement, à l’Université Bishops on ne connait pas le même problème. Il faut quand même dire que l’établissement bénéficie de 622 résidences pour un peu plus de 2 000 étudiants. Ainsi, elles ne sont pas toutes réservées pour la session d’automne.

«Évidemment, toutes les inscriptions ne sont pas encore arrivées et on n’a aussi pas encore atteint le nombre d’étudiants internationaux qu’on avait en prépandémie», a souligné la gestionnaire des communications de l’Université Bishops, Sonia Patenaude.

La pénurie de logements abordables à Sherbrooke ne touche pas que les étudiants. Le taux d’inoccupation est de 0,9 %.