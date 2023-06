Deux premières tombes d’enfants autochtones seront exhumées sur la Côte-Nord

Deux premières tombes d’enfants autochtones portés disparus dans le système de santé seront exhumées à la demande de deux familles innues de Pessamit sur la Côte-Nord.

Jointe par TVA nouvelles, la directrice de l’organisme Awacak, qui accompagne les familles dans le processus de recherche, a confirmé l’information à TVA Nouvelles.

Ce sont les premières exhumations autorisées par la Cour Supérieure depuis l’adoption de la loi 79 par Québec en 2021.

«C’est sûr que c’est une bonne nouvelle même si c’est stressant pour la famille. Ils veulent savoir si c’est vraiment leur frère qui a été enterré. Ils se sont fait empêcher d’ouvrir la tombe pour vérifier que l’enfant était bel et bien à l’intérieur», a expliqué Françoise Ruperhouse, directrice d’Awacak.

Mme Ruperthouse rappelle que bon nombre de familles se sont fait refuser d’ouvrir la tombe de leurs enfants et n’ont eu que très peu de détails quant aux circonstances de la mort de ces derniers.

L’organisme Awacak, en collaboration avec la Direction du soutien aux familles du ministère des Relations avec les Premières nations et Inuit sont présentement sur les traces de 148 enfants innus, atikamekw, anicinapek et cris portés disparus après avoir été admis dans un établissement de santé du Québec entre 1933 et 1978.

Selon les intervenants, ce ne serait que la pointe de l’iceberg.