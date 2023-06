Élevage de volaille: l'abattoir de Saint-Luc-de-Vincennes finalement ouvert

Après plusieurs années d'attente et plusieurs reports, l'abattoir avicole et cunicole de Saint-Luc-de-Vincennes, en Mauricie, est finalement ouvert. Depuis février, des tests et des ajustements étaient en cours dans les installations, qui peuvent maintenant recevoir les bêtes des éleveurs de volailles.

La Coopérative de Solidarité Abattoir Massicotte est d'ailleurs la seule entreprise de la région à détenir un permis pour exploiter ce type d'abattoir. Ce permis permet entre autres d'utiliser l'estampille «Approuvé Québec» en plus de bénéficier d'une inspection permanente.

Ça évitera les trajets de plusieurs centaines de kilomètres pour les éleveurs de la région.

«On s'éloignait tout le temps de la Mauricie, donc c'était tout le temps plus de transports, des frais de transport, le temps de transport, tout ça s'additionnait. Ça me permet d'avoir un abattage à proximité de chez moi», s’est réjoui le propriétaire de Saint-Poulet à Saint-Paulin, Alexandre Turner.

Ainsi, les coûts et le stress liés au transport sont réduits, en plus de lui faire économiser du temps alors qu'il utilise également les services de découpe de la coopérative.

Alors que les besoins sont très grands, la cadence à l'abattoir devrait augmenter, si on trouve le personnel nécessaire.

Présentement, 500 à 600 poulets sont abattus par jour, à raison d'une ou deux fois semaine.

L'objectif sera de se rendre entre 1000 et 1200 poulets abattus par jour, jusqu'à trois fois par semaine, a expliqué le président de la Coopérative de Solidarité Abattoir Massicotte, Stéphane Gagnon.

«On était à cinq employés en janvier. On est rendu à huit ou neuf maintenant. Quand on va rouler au maximum, on estime qu'on aurait à peu près une douzaine d'employés», a ajouté le secrétaire-trésorier de la Coopérative de Solidarité Abattoir Massicotte, Luc Beaudoin.

Il n'y a pas que les éleveurs de la région qui vont bénéficier des services de l'abattoir. La demande est tellement grande que même des éleveurs d'autres régions, comme le Centre-du-Québec et Lanaudière, pourront amener leurs bêtes à Saint-Luc-de-Vincennes.

Le projet est né en 2018 et plusieurs péripéties et aléas ont forcé son report dans les dernières années. C'est notamment en raison du manque de vétérinaires, de financement et d'équipement.