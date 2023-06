Fête nationale sur les Plaines: Louis-Jean Cormier promet un gros «party de cuisine»

Un fort esprit de collégialité et de convivialité émanait de l’aréna Étienne Desmarteau, à Montréal, où se tenaient les premières séries de répétitions pour le Grand spectacle de la Fête nationale qui aura lieu à Québec la semaine prochaine.

Avec l’importance qu’accordent à ce spectacle beaucoup de musiciens, et la grandeur de ces rassemblements, «on oublie très souvent que c’est un «party» de cuisine de la Saint-Jean», a souligné Louis-Jean Cormier à l’Agence, jeudi.

«Cette année, je ne sais pas si c’est un hasard, mais je pense qu’on se retrouve avec une synergie très très naturelle [...], et je pense que la famille d’artistes qui a été choisie pour le «show» va vivre son «party» comme si on était dans une cuisine tous ensemble», a-t-il poursuivi.

L’auteur-compositeur devait offrir sur les Plaines ses pièces Tout tombe à sa place et Tout le monde en même temps, qu’il jouera avec les Vulgaires Machins en version punk. «Ça grafigne sur un temps rare», a-t-il ajouté en mimant quelques riffs de guitare.

L’artiste fera aussi des duos avec d’autres artistes, dont Kanen, Laurence Jalbert et Patrick Norman.

«On est une très belle gang», a pour sa part souligné Laurence Jalbert, qui s’est dite honorée d’être invitée à participer une énième fois à un spectacle de la Fête nationale et de partager la scène avec «autant de bons musiciens».

Depuis les débuts des répétitions, la chanteuse passe, elle aussi, du bon temps avec les Vulgaires Machins. Elle qui a toujours aimé leur musique, n’avait jamais osé se présenter à eux. «Quand on a fait connaissance, dernièrement, on s’est tellement bidonnés, comme si on s’était toujours connus. J’aime assez ça», a-t-elle dit.

L’autrice-compositrice-interprète proposera, le 23 juin, quelques-uns de ses succès qui vont «assurément faire chanter tout le monde», a-t-elle prévenu, notamment Tombé, après laquelle elle fera un petit clin d’œil à la violence conjugale. «C’est important pour moi! Pour mes petits-enfants, mes petites filles, les petits garçons, pour l’avenir», a-t-elle avancé. «Pour ce «show»-là je veux qu’on se présente en personne digne», a-t-elle ajouté.

Amour, fierté et partage

Léane Labrèche-Dor a rédigé elle-même le discours patriotique qu’elle livrera le 23 juin sur les Plaines. Bien qu’elle était encore à le peaufiner, jeudi, il était tout de même achevé et très près du but, a-t-elle confié lors des répétitions.

«Il y a ça qui est trippant aussi, d’avoir cette liberté-là! J’aurais pu aussi choisir de travailler avec telle ou telle personne, mais j’avais envie de le faire toute seule [...], et j’avais envie que ça parte vraiment de moi», a-t-elle fait valoir.

«On écorche plein d’affaires par rapport à des inquiétudes et à certains deuils que j’ai eu à faire dans mon passé qui ne m’appartiennent pas nécessairement, mais (un passé) qui appartient à mon legs, à mes ancêtres, et il y a aussi beaucoup d’amour et beaucoup de fierté qui s’en dégagent», a poursuivi la comédienne qui démontrait une certaine fébrilité.

Pour Maten, participer au spectacle de la Fête nationale et mélanger les cultures, «c’est ça, la plus grande richesse du Québec et c’est le plus bel exemple de rapprochement qu’on peut avoir», ont indiqué les membres à l’Agence QMI. Ils devraient, quant à eux, livrer leurs titres Utenat et Tshika ui pishikun, une pièce écrite pour les jeunes qui encourage la résilience, mais surtout qui parle de courage et d’espoir.

Spectacle autour du Cœur

Le spectacle proposé cette année s’inscrit en continuité avec celui présenté l’an passé, c’est-à-dire construit autour d’un Cœur (Émile Bilodeau) et d’une multitude d’artistes qui graviteront autour de lui.

«Pour le spectacle de la Saint-Jean, ça ne prend pas une «over» conceptualisation, ça prend juste des gens qui ont le goût de partager, d’avoir du plaisir ensemble», a indiqué le metteur en scène Daniel Lorrain qui, avec Karine Arsenault, a conçu le spectacle d’abord pour les gens sur place et orienté vers la musique.

La scène a d’ailleurs été quelque peu améliorée pour accentuer l’effet de proximité avec le public et la fluidité sur les planches. Il n’y aura pas non plus de corridor central, qui avait pour effet de scier les Plaines en deux.

Une quinzaine d’artistes se produiront sur les plaines d’Abraham, le 23 juin, à Québec. Autour du cœur, Émile Bilodeau, on pourra compter Louis-Jean Cormier, Pierre Kwenders, Laurence Jalbert, Kanen, Patrick Norman, Marilyne Léonard, Pierre Kwenders, Simon Kearney ainsi que les groupes Muzion et Maten, entre autres. Le tout sous la direction musicale d’Antoine Gratton.

Les activités d’animation débuteront en après-midi, à l’entrée du site avec la fanfare Strada et le cirque Flip Fabrique. En début de soirée, les Vulgaires Machins offriront une heure de concert, teintée de nostalgie et de leur nouveau matériel, puis à 20 h, l’équipe du Grand spectacle entrera en scène.

