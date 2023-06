Grand Prix du Canada: de nombreuses filles se sont déplacées vers Montréal pour répondre à la demande sexuelle

De nombreuses filles d’un peu partout au Québec se sont déplacées vers Montréal juste à temps pour le Grand Prix afin de se prostituer pour répondre à la demande, s’inquiètent des experts en prévention de l’exploitation sexuelle.

«Chaque année, on les voit disparaître à la même période, pour se rendre à Montréal. Présentement, je connais des filles qui y sont», a lancé une intervenante au CALACS Agression Estrie, Marie-Michèle Whitlock.

Elle remarque aussi au même moment une augmentation «presque systématique» du nombre de fugues de jeunes filles. Selon elle, cette problématique affecte toutes les régions du Québec.

Des femmes d’autres provinces risquent aussi d’être au rendez-vous.

«C’est connu que les femmes ou les adolescentes déjà dans l’industrie du sexe se déplacent. Des événements qui amènent beaucoup de personnes, ça amène des filles», a ajouté Mme Whitlock.

Deux pour un

Certes, si le Grand Prix du Canada est autant associé à la prostitution, c’est parce qu’il s’agit d’un des premiers événements d’envergure de l’été à Montréal. Mais aussi parce qu’il est associé au glam, aux partys et à l’argent, a insisté l’intervenante.

«On ne fera pas l’autruche. Oui des gens vont à la F1 parce qu’ils sont adeptes, mais pour plusieurs, c’est un deux pour un, c’est l’occasion d’acheter des actes sexuels», a-t-elle dit.

Et pour de nombreuses filles, cette fin de semaine festive est une porte d’entrée. «Il y a beaucoup d’argent et on normalise la marchandisation», a dénoncé l'agente Fannie Perras du Service de police de l’Agglomération de Longueuil.

Elle assure d’ailleurs qu’un plan de travail est en place pour tout le week-end, sachant que de nombreux fans de F1 vont se loger sur la Rive-Sud, vu sa proximité avec le site du Grand Prix du Canada.

Par ailleurs, des formations pour les hôteliers, offertes par le Phare des Affranchies, ont été mises en place par le ministère du Tourisme, afin que les employés réagissent s’ils sont témoins d’exploitation sexuelle.

«On leur donne donc des connaissances et des ressources pour agir sans nuire», a expliqué Nathalie Khlat, cofondatrice et directrice générale de l’organisme qui lutte contre l’exploitation sexuelle.

Formations pour les festivals

Le mois dernier, déjà une trentaine d’hôtels ont participé à une formation organisée en collaboration avec la police de Montréal, a assuré le président-directeur général de l’Association hôtelière du Grand Montréal, Jean-Sébastien Boudreault.

«Ça aide à détecter les symptômes, savoir quoi faire. Il ne faut pas non plus crier au loup chaque fois qu’un homme plus âgé arrive avec une jeune fille», a-t-il dit.

Des formations sont aussi élaborées pour les festivals et événements d’envergure, dont une mise en place par Tourisme Montréal.

«Il est inconcevable que tourisme sexuel et Montréal cohabitent dans la même phrase. Il est crucial que l’ensemble de l’industrie fasse sa part pour une destination exempte d’abus et de violence», a lancé la porte-parole de l’organisation, Aurélie de Blois.

Questionné à ce sujet, le Groupe de course Octane, promoteur du Grand Prix à Montréal, a refusé de répondre à nos questions sur les mesures prises pour sensibiliser sa clientèle concernant l’exploitation sexuelle.

L’organisation s’est contentée d’envoyer par courriel une vieille déclaration de François Dumontier rappelant qu’il «continue d’appuyer les initiatives des autorités locales pour lutter contre toute forme d’exploitation sexuelle, de violence ou de harcèlement».