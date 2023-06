Journée du déménagement à Chicoutimi: Un organisme a peur pour ses résidents

À deux semaines de la journée nationale du déménagement, l'organisme Loge m'entraide, à Chicoutimi, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, craint que des familles se retrouvent à la rue.

La coordonnatrice, Sonia Côté, est incapable d'obtenir le portrait précis de la situation, alors qu’elle a interpellé l'Office municipal de l’Habitation début juin. Deux semaines plus tard, elle attend toujours de savoir combien de ménages risquent de se retrouver à la rue le 1er juillet.

Elle s'est adressée à la Société d'habitation du Québec qui lui a seulement fait parvenir un accusé réception. Mme Côté déplore le manque de transparence de l'OMH.

«C'est comme si on a une porte fermée et qu'on n'a pas la clé pour l'ouvrir, mais on en a besoin de la clé», a-t-elle affirmée.

La coordonnatrice de Loge m'entraide prétend ne pas être en mesure de défendre adéquatement les locataires, par manque d’information.

L'organisme a reçu une quinzaine d'appels de locataires en difficulté jusqu'à maintenant, mais Sonia Côté craint que ça ne reflète pas la réalité.

L'an passé, elle a accompagné une cinquantaine de familles qui risquaient de se retrouver à la rue alors que le taux d'inoccupation était de 1,7 %.

Aujourd'hui, il est de 0,9 %, du jamais vu depuis 33 ans à Saguenay, selon l'organisme.

La direction de l'OMH de Saguenay assure qu'elle a la situation en main et qu'aucun ménage ne se retrouvera à la rue. Elle s'engage d'ailleurs à dévoiler publiquement le portrait complet la semaine prochaine.