«La fonction publique est en péril» selon la présidente d'un syndicat

Des milliers de fonctionnaires fédéraux envisagent de quitter leur emploi en raison de l'impossibilité de faire du télétravail, a révélé un sondage de l'Institut professionnel de la fonction publique du Canada (IPFPC).

La politique du retour au bureau instaurée par le gouvernement fédéral risque de compromettre l'avenir de la fonction publique.

Ainsi, 50 % des fonctionnaires âgés de 30 ans et moins songent à quitter leurs fonctions et un employé sur trois se dit mécontent de la politique à un point tel où ils envisagent de démissionner.

«Puisque environ un salarié fédéral sur cinq a plus de 55 ans, approchant l'âge de la retraite, on ne peut pas se permettre de perdre la moitié des plus jeunes fonctionnaires», a déclaré la présidente de l'IPFPC, Jennifer Carr par communiqué.

Par ailleurs, 70 % des répondants ont affirmé que leur santé mentale s'est détériorée en raison de l'impossibilité de travailler de la maison et plus de la moitié des femmes ont déclaré à l'IPFPC que leurs responsabilités de proches aidantes se sont alourdies.

«Si le gouvernement n'est pas capable de régler son grave problème de recrutement et de rétention qu'il a lui-même créé avec cette mauvaise politique de retour au bureau, il ne sera pas en mesure de fournir les services dont la population canadienne a besoin. Ces chiffres montrent que la fonction publique est en péril», a ajouté la présidente.

Lors de la Semaine nationale de la fonction publique cette année, Justin Trudeau a déclaré que «son gouvernement soutenait le développement de carrière des employés autochtones, noirs et racisés, et se dotait d'une fonction publique inclusive et équitable».

Toutefois, selon le l'IPFPC, ce sont ces personnes qui risquent deux fois plus d'être victimes de discrimination et de harcèlement maintenant qu'on leur a ordonné de retourner au bureau.

En mai 2023, l'IPFPC a mené un sondage en ligne auprès de plus de 68 000 de ses membres des ministères ou organismes fédéraux afin d'évaluer leur ressenti après leur retour au bureau. Le taux de réponse dépasse 17 %.