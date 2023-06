La guerre aux piétons doit cesser

Les temps sont durs pour les piétons au Québec.

La Société d’assurance auto du Québec a dévoilé lundi le pire bilan routier des 15 dernières années pour eux (en fait, pour «nous», car piétons, nous le sommes tous). Cela ne semble pas avoir ému grand monde.

Pourtant, il s'agit, en 2022... de 79 morts (évitables)! Une augmentation de 22,7% par rapport à la moyenne de 2017 à 2021.

Or, à chaque fois qu'on annonce l'élargissement d'un trottoir, ou des mesures d'atténuation de la circulation, ou l'ouverture d'une nouvelle piste cyclable ou un projet de transport collectif, il y a toujours quelqu'un, quelque part, pour conclure qu'il y a une «guerre à l'auto».

Fluidité

Quel concept trompeur. Des années 1950 aux années 2000, nos dirigeants ont au contraire donné toujours plus de place aux voitures dans nos villes et même dans nos campagnes. L'objectif cardinal était que la circulation soit «fluide».

Au fond, la vraie «guerre» qui a été menée depuis des décennies, c'est celle contre les «piétons».

Ce n'était peut-être pas une guerre consciente, mais on a rendu la vie impossible aux simples bipèdes voulant se déplacer avec leurs seules jambes.

On leur a imposé, en pleine ville, des autoroutes en tranchées infranchissables, des clôtures autoroutières; on les a relégués à des passerelles hideuses. Sinon, on les a obligés à circuler sur des trottoirs étroits; quand on ne les juge même pas dignes d'avoir leur voie propre (pensons à toutes ces banlieues sans trottoir). On leur a imposé de quêter un droit de traverser en appuyant sur un bouton.

La pression est systémique: tout dans l'environnement urbain vous pousse à conclure qu'il est mieux de vous acheter une, deux ou trois voitures. Tout dans l'environnement médiatique aussi: que de pubs! Un martelage continuel. Résultat: le parc automobile croît plus vite que la population. Et les parents craignent que leurs enfants marchent à l'école. Alors ils vont les y reconduire... en VUS!

Certes, depuis quelques années, un courant a tenté timidement de corriger les choses. Et il y a eu, indéniablement, des améliorations. Certaines autoroutes urbaines ont heureusement disparu.

Taille des autos

Mais en parallèle, la taille des autos n'a cessé d'augmenter. En fait les "autos" sont en voie de disparition. Or, au volant d'un VUS ou d'un Pick Up ou d'une camionnette, on est moins conscient de ce qui entoure notre saint habitacle. (Je le sais, j'ai eu une camionnette pendant 14 ans.) On voit mal les bipèdes autour.

La ministre Geneviève Guilbault a indiqué en début de semaine qu'elle «déposera sous peu un plan d’action en sécurité routière». Il serait grand temps de donner un signal clair que la «guerre aux piétons» est terminée.

Et vous, dans votre véhicule, quand vous trouvez qu'un piéton, un coureur ou qu'un cycliste «n'a pas d'affaire là», résistez SVP à la tentation de les frôler afin de leur «donner une bonne leçon». Car à ce moment, eux (piéton, coureur, cycliste) frôlent la mort!