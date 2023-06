Suivi par plus de quatre millions d’abonnés, Laurent Dagenais trône au sommet des chefs québécois les plus en vogue sur les réseaux sociaux.

Il est si populaire que, lors de ses récents voyages en Europe, à New York ou à Los Angeles, pour ne nommer que ceux-là, il n’est pas rare qu’on le reconnaisse sur la rue. «J’étais sur Rodeo Drive, à Los Angeles, et un autre automobiliste baisse sa fenêtre et me dit: Are you chef Laurent?» raconte-t-il, humblement.

La force des réseaux sociaux

Originaire de la Rive-Sud de Montréal, le chef de 35 ans était loin de se douter que c’est son gravlax de saumon qui le rendrait aussi populaire, un soir d’avril 2021, en pleine pandémie.

Un peu blasé par son ancien travail de gestionnaire en restauration, celui qui a fait ses classes auprès de chefs français réputés s’ennuyait de ses couteaux. Alors qu’il s’apprête à préparer un gravlax de saumon, sa copine lui propose de le filmer et de publier la vidéo sur TikTok. D’abord réticent, il finit par accepter.

«Au début, j’avais 10 abonnés, ce n’était rien du tout. Le soir avant de se coucher, on publie la vidéo [du gravlax] et on se réveille le lendemain matin, le téléphone en train d’exploser! J’avais gagné plus de 100 000 abonnés pendant la nuit et la vidéo avait des millions de vues», se rappelle-t-il.

Devant un tel engouement, il décide ensuite de quitter son travail et de se lancer à temps plein dans la création de vidéos culinaires sur la Toile. «C’était un risky move, ça aurait pu complètement foirer, c’est vraiment éphémère pareil. Ce l’est encore, c’est ce que je me dis», dit-il.

Rapidement, il est sollicité par plusieurs marques qui souhaitent collaborer avec lui. «Je me suis rendu compte que je pouvais faire autant avec un contrat que mon salaire en un mois», poursuit-il.

De fil en aiguille, il crée sa propre signature. Il démarre ses vidéos en tournant sur lui-même et lance sa fourchette pour clore sa présentation. C’est par ailleurs en anglais que Laurent Dagenais s’adresse à son public, puisque «la bouffe est un langage universel».

Écoutez Laurent Dagenais lors de son passage à l'émission de Philippe-Vincent Foisy via QUB radio :

Gastronome décontracté

Sa formule? Partager son plaisir de la cuisine gastronomique de façon décontractée en y mettant une touche d'humour. «Je pense que je rends la bouffe cool», dit-il, en riant.

«Tout le monde aime bien manger, mais ce n’est pas tout le monde qui aime le côté pincé, nez en l’air de la gastronomie. Moi, je dis: “Relaxez, c’est juste de la bouffe”», dit le bon vivant.

Pierre-Paul Poulin / Le Journal de Montréal / Agence QMI

Jamais sans son cellulaire

Comme plusieurs autres influenceurs, il tourne, monte et rédige ses recettes directement sur son téléphone. «Ça me permet d’être nomade et de monter mes vidéos un peu partout», affirme-t-il.

Devant autant de succès, le chef admet toutefois qu’il lui est maintenant difficile de décrocher. La dernière fois qu’il a cuisiné pour son propre plaisir, loin de son téléphone, remonte à il y a plus de deux mois, admet-il. «On dirait que ma vie, tout ce que je fais, c’est du travail quelque part, sauf le sommeil!» lance-t-il.

Laurent Dagenais est ainsi par la bande devenu un véritable homme d’affaires. Il lancera bientôt des casquettes, des tabliers et des chandails à son effigie, en plus de sa propre sauce piquante et d’une huile d’olive, en collaboration avec l’entreprise québécoise La Belle Excuse.

Il réfléchit par ailleurs à la possibilité d’ouvrir son propre restaurant. «Je suis encore en train de brainstormer la formule, le concept», révèle-t-il.