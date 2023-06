[PHOTOS] Le chef des Hells aux funérailles du mafieux Francesco Del Balso

De grosses pointures des Hells Angels ont assisté jeudi aux funérailles du mafieux Francesco Del Balso, assassiné la semaine dernière dans l’ouest de la métropole.

Moins de 100 personnes étaient présentes aux obsèques de l’homme de 53 ans célébrées en fin d’avant-midi, à l’église Notre-Dame-de-Pompei, dans le quartier Ahuntsic, à Montréal.

Parmi les invités, on retrouvait notamment le plus puissant Hells au Québec – et peut-être même au Canada –, Martin Robert, qui était accompagné de sa femme Annie Arbic.

MAXIME DELAND/AGENCE QMI

On a pu apercevoir également sur place les influents membres de la bande criminelle Stéphane Plouffe et Robert Barletta, notamment.

MAXIME DELAND/AGENCE QMI

La cérémonie aura duré 60 minutes. Au terme de celle-ci, le cercueil renfermant la dépouille de Del Balso a été placé dans le corbillard, tandis qu’un chanteur installé devant l’église performait la pièce My Way de Frank Sinatra.

Comme c’est toujours le cas lors de funérailles de gens associés au crime organisé, des policiers en civil étaient postés dans des véhicules banalisés aux abords de l’église pour photographier chaque personne qui entrait ou sortait du bâtiment.

MAXIME DELAND/AGENCE QMI

Francesco Del Balso a été tué de plusieurs projectiles d’arme à feu le 5 juin dernier, alors qu’il venait de quitter le Gym Monster, en bordure de l’autoroute 40, à Dorval.

Selon nos informations, il avait eu une rencontre avec le Hells Martin Robert quelques minutes avant d’être abattu.

À ce jour, son meurtrier n’a toujours pas été arrêté.

MAXIME DELAND/AGENCE QMI

Francesco Del Balso savait depuis déjà un certain temps qu’il vivait sur du temps emprunté. Se sachant en danger, il avait fait installer des vitres à l’épreuve des balles sur sa résidence de Laval, de même que des barbelés autour de sa maison.

Il se déplaçait généralement à bord d’un véhicule blindé et portait toujours une veste pare-balles.

MAXIME DELAND/AGENCE QMI

Il était soupçonné autant par la police que par le milieu criminel d’avoir commandé la tentative de meurtre sur le co-chef de la mafia montréalaise Leonardo Rizzuto, survenue le 15 mars dernier, sur l’autoroute 440 à Laval.