Les arbres «très à risques» tombent sur les fils à cause des délais d’Hydro-Québec

Des arbres marqués comme «très à risques» par des inspecteurs d’Hydro-Québec finissent par tomber sur les fils électriques, faute d’élagueurs pour les couper.

Louis Chevrier habite à West Brome, à Lac-Brome près de Sutton. Au printemps 2022, un inspecteur d’Hydro-Québec passe dans son quartier pour marquer à la peinture des arbres à abattre, en raison du danger qu’ils représentent pour le réseau électrique.

«Je suis arrivé un vendredi soir et il y avait des marques sur un arbre de ma propriété, une grosse épinette. Une dame d’Hydro m’a appelé ensuite pour m’aviser qu’ils avaient marqué l’arbre et qu’ils s’en venaient le couper», raconte-t-il.

Arrive juillet, et toujours rien. L’arbre est toujours là, chancelant. «Je les ai contactés pour savoir pourquoi ils n’avaient toujours pas coupé les arbres. La dame d’Hydro-Québec au bout du fil me disait “on n’a pas d’élagueur, on n’a pas le temps. Si tu veux le couper toi-même, coupe-le toi-même, je peux te donner des références dans le privé. Mais nous, on manque d’élagueurs.” C’était ça son explication», dit-il.

Le fameux arbre, marqué il y a plus d’un an, est finalement tombé en décembre dernier, directement sur le fil électrique d’Hydro-Québec, privant du coup le voisinage d’électricité, une semaine avant Noël.

Tempête de décembre

Plusieurs arbres devant la résidence de Louis Chevrier penchent dangereusement à la suite des forts vents de décembre dernier, lors de la tempête qui a fait rage avant Noël. La chute prochaine de deux d’entre eux, notamment, risque d’endommager les fils électriques situés le long de la rue (voir photo). Louis Chevrier a contacté Hydro en avril pour les avertir du danger.

Photo fournie par Louis Chevrier

De nombreux arbres sont tombés lors de cette tempête, et beaucoup sont maintenant inclinés, parfois dangereusement. «Une dame d’Hydro-Québec est venue et elle a identifié ces deux-là comme étant très à risque. Ils sont comme ça depuis décembre. Le danger c’est qu’ils vont finir par tomber sur les fils. C’est un arbre de 18 pouces de diamètre environ. Ils mettent un code sur les arbres, mais ensuite ils ne viennent pas», déplore l’homme de 58 ans.

Des budgets qui explosent

«Le fait qu’on ait identifié un arbre et qu’on ne l’a pas abattu un an plus tard, ça ne veut pas nécessairement dire que c’est anormal. Selon le niveau de risque, ce n’est pas exclu que l’arbre soit abattu seulement quelques mois plus tard», explique Cendrix Bouchard, d’Hydro-Québec.

Celui-ci reconnaît toutefois qu’Hydro-Québec peut en faire plus, et souligne que les budgets en «maîtrise de la végétation» ont fortement augmenté ces dernières années. «On est passé d’environ 62 M$ en 2018 à 126 M$ prévus en 2024. On passe du simple au double. C’est important, car les pannes reliées à la végétation, ça peut être de l’ordre de 40% et même jusqu’à 70% selon les régions et les secteurs», dit-il.

L’élagage des arbres est fait entièrement par des entreprises privées, mis à part lors de pannes majeures, où les monteurs de lignes d’Hydro viennent prêter main-forte. Mais comme dans la plupart des secteurs, celui-ci souffre d’une rareté de personnel. «On n’y échappe pas. L’an dernier, si on avait eu plus d’entrepreneurs, on aurait fait plus de travaux en prévention et en maîtrise de la végétation», souligne Cendrix Bouchard, qui ajoute que les événements météorologiques importants des dernières années font en sorte que «plusieurs milliers d’arbres doivent être abattus dans les prochains mois».