Les cernes de sueur, ça suffit! Voyez 4 astuces pour les prévenir

Il est parfois difficile de véritablement profiter de la période estivale lorsque nos vêtements sont maculés par des cernes de sueur.

Même s’il est difficile de les éviter, il existe des conseils et des astuces pour les prévenir.

Ces cernes se forment généralement sous les aisselles, mais elles peuvent apparaître sur n'importe quelle partie du corps.

Il est important de savoir pourquoi nous transpirons et comment vous pouvez arrêter de transpirer autant.

Bien que la sueur puisse sembler dégoûtante, elle permet au corps humain de réguler sa température, rapporte The Sun.

«Tout d'abord, nous avons besoin de transpirer. La transpiration joue un rôle important dans le maintien d'une santé normale et aide notre corps à réguler la température corporelle, à éliminer les toxines et à maintenir l'équilibre des niveaux de sel», explique Laurie Hooper, de la société The Natural Deodorant Co.

La sueur n'a pas vraiment d'odeur, ce n'est que lorsqu'elle est mélangée aux bactéries présentes sur notre peau qu'elle commence à dégager cette odeur corporelle piquante.

Le fait de se laver régulièrement et de porter un déodorant peut contribuer à réduire cette odeur.

Voici quatre astuces qui vous aideront à limiter les cernes de sueur.

1. Oubliez le curry et le café!

Avez-vous déjà remarqué que vous transpirez beaucoup après avoir mangé un curry épicé?

Il y a une raison à cela: votre corps réagit à la nourriture épicée de la même manière qu'il réagit à la chaleur, en transpirant pour se rafraîchir.

Si vous combinez les deux, vous êtes donc sûr de transpirer plus que vous ne le souhaitez.

La caféine n'est pas non plus une bonne idée si vous transpirez beaucoup.

En effet, elle stimule le système nerveux central et déclenche le passage des glandes surrénales en mode «combat ou fuite».

Lorsque l'adrénaline se met en marche, elle peut vous faire transpirer davantage.

2. Faire du sport en amont

Nous savons tous que nous transpirons lorsque nous faisons de l'exercice, mais le fait d'en faire plus peut en fait réduire la quantité de sueur que vous produisez.

Pendant que vous faites de l'exercice, vous allez transpirer, c'est inévitable.

Mais après, vous vous sentirez moins stressé grâce à la poussée d'endorphines qu'une séance d'entraînement procure à votre cerveau.

Ces endorphines réduisent le taux de cortisol, l'hormone responsable du stress, et donc les effets secondaires indésirables liés à l'anxiété, comme la transpiration.

3. S'habiller pour l'occasion

Il va sans dire que s'il fait chaud dehors, vous devez porter des vêtements frais.

Plus il fait chaud, plus vous allez transpirer, donc si vous portez des vêtements épais, vous pouvez vous attendre à transpirer.

Optez plutôt pour des vêtements moulants fabriqués dans une matière respirante qui permettra à l'air de circuler autour de votre corps.

4. Dormez là-dessus...

Nous avons beaucoup parlé de la transpiration au quotidien, mais vous transpirez également lorsque vous dormez.

En fait, votre déodorant anti-transpiration est plus efficace si vous l'appliquez la nuit.

En effet, les ingrédients actifs ont besoin de temps pour former une barrière contre la transpiration.