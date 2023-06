Meurtre de Guylaine Potvin: le procès de Marc-André Grenon pourrait se dérouler à Québec

Les procureures de Marc-André Grenon se sont adressées à la Cour supérieure, jeudi matin, à Québec, pour s’entendre sur la requête en changement de venue présentée par la défense, pour savoir donc où se déroulera le procès de l'allégué meurtrier de Guylaine Potvin.

«Rapporter les arguments pour lesquels la défense demande un changement de venue ne ferait qu'ajouter de l'eau au moulin», a statué le juge François Huot.

L'audience s'est tenue au palais de justice de Québec, selon la disponibilité plus limitée du juge, qui présidait déjà un autre procès où un jury devait rendre verdict.

Grenon était à Québec, mais les parents de Guylaine Potvin, accompagnés de trois autres membres de la famille, ont suivi le débat par visioconférence dans une salle du palais de justice de Chicoutimi.

La Couronne a objecté la demande de la Couronne, et le juge Huot a pris la cause en délibéré.

«Je ne peux pas faire abstraction [du fait] que, pour les parents de Guylaine Potvin, il serait préférable que le procès se tienne à Chicoutimi», a-t-il lancé.

«Mais je dois aussi mesurer avec le principe d'un procès juste et équitable et d'une défense pleine et entière pour l'accusé.»

«Je veux rendre cela le moins difficile possible pour les familles concernées», a-t-il ajouté.

Le procès ne débutera qu'en janvier 2024, a indiqué le juge.

D'ici là, une série de requêtes sur des points de droit seront débattues avant la sélection du jury. La défense veut notamment demander l'arrêt des procédures.

Guylaine Potvin, 19 ans, avait été retrouvée sans vie dans son logement de la rue Panet à Jonquière, à la fin du mois d'avril 2000.

L'étudiante du Cégep de Jonquière était originaire de Sainte-Eugène-d'Argentenay, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, où ses parents résident toujours