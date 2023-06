Niveau d’eau anormalement bas du lac Saint-Jean: une situation qui inquiète

Le niveau d’eau anormalement bas du lac Saint-Jean en cette période de l’année inquiète plusieurs riveraient qui craignent des conséquences sur la saison estivale si l’eau continue de baisser.

Selon Rio Tinto, la faible quantité de pluie reçue en mai, place la région au 5e rang des plus faibles précipitations des 30 dernières années.Le niveau d’eau dans le lac devait être à 16,5 pieds au début du mois de juin alors qu’il avoisine les 15 pieds, à la mi-juin. À un pied seulement du seuil minimal.

«Les changements climatiques, ce n’est pas facile pour le tourisme, pour notre marina surtout», a constaté le maire de Saint-Gédéon, Émile Hudon.

Capture d'écran | TVA Nouvelles

«Encore deux, trois semaines et on va être à 14 pieds. L’impact que ça va avoir sur notre club nautique et pour tout l’environnement, c’est que la rivière va boucher», a mentionné Réjean Nadeau, commodore pour le Club nautique Belle-Rivière, à Saint-Gédéon.

«Ceux qui ont des bateaux avec de grands tirants d’eau vont avoir de la misère à circuler. Le secteur des îles à Saint-Gédéon où il y a beaucoup d’enrochements, quelqu’un qui ne connait pas le lac peut avoir de la difficulté. Les gens au lieu de se mettre dans les marinas, ils vont se mettre plus sur des quais privés pour avoir accès au lac. Oui, c’est inquiétant. L’année passée on était anormalement haut, cette année on est anormalement bas», a ajouté M. Hudon.

Autre baisse prévue

Selon les prévisions de Rio Tinto, qui gère le niveau du lac Saint-Jean pour la production de ses barrages hydroélectriques, le lac pourrait atteindre les 14 ou les 15 pieds dès la fin juin. Une descente jugée inhabituelle pour cette période de l’année.

«C’est des niveaux de lac qu’on voit plus à l’automne qu’en plein été», a dit le maire de Saint-Gédéon.«L’été n’est même pas commencé encore. On va avoir une grande plage si sa baisse plus. Il ne tombe pas de pluie, ça fait plusieurs semaines», a appréhendé un riverain.

Capture d'écran | TVA Nouvelles

La région n’a reçu que 40% des précipitations attendues la semaine dernière.«Le lac Péribonka, je n’ai jamais vu ça à terre de même, il n’y a pas d’eau pantoute. Il va falloir que les réservoirs augmentent à nouveau avant de faire augmenter le lac Saint-Jean», a mentionné un riverain.

«On va se souhaiter qu’il y ait de la pluie, ça en prendrait beaucoup», a dit M. Hudon.Rio Tinto a assuré que le niveau du lac Saint-Jean se situe encore dans les paramètres d’opérations normales.

La situation est suivie de près par la multinationale. Le mois de juillet s’annonce sec et Rio Tinto a mentionné que la pluie sera nécessaire au cours des prochaines semaines pour stabiliser le niveau du lac.