«On se sent floués» par le plan de la ministre

Les opposants au développement minier dans la MRC de Maskinongé ont l'impression d'un retour à la case départ.

La ministre des Ressources naturelles Maïté Blanchette-Vézina vient tout juste de déposer le plan stratégique pour le secteur minier des cinq prochaines années et les militants n'y retrouvent aucune trace des consultations citoyennes tenues il y a quelques semaines. Gilbert Guérin est président et porte-parole du comité Creuse pas dans mon Caxton : « On a l'impression qu'on s'est fait flouer, complètement. Le gouvernement fait une consultation et sort un plan stratégique avant qu'elle ait pris connaissance de ce qui a été produit dans la consultation. Ça n'a pas de bon sens. »

Le gouvernement répond que le plan stratégique est une démarche administrative et que le document devait être déposé à l'Assemblée nationale avant une certaine date. Le député de Maskinongé Simon Allaire dit avoir rassuré par la ministre Maïté Blanchette-Vézina : « Assurément, la population va être écoutée, comme elle l'a étée dans les consultations. La ministre le prend en considération et il d'autres actions qui vont venir dans les prochains mois. »

La mairesse de Saint-Élie-de-Caxton espère que le travail acharné de ses citoyens continuera de porter fruit. « Déjà on a fait reculer deux minières. Pour nous c'est vraiment une victoire. Tout n'est pas gagné. Il reste encore des mines à approcher des démarches à faire pour stopper la machine », indique Charline Plante.

Charline Plante et le maire de Saint-Mathieu-du-Parc, Claude Mayrand, attendent impatiemment une date de rencontre avec la ministre des Ressources naturelles. Elle devrait avoir lieu dans les prochaines semaines.

Le comité Creuse pas dans mon Caxton persiste et signe avec sa demande au gouvernement de revoir la loi sur les mines, loi qui date de 1880.

La ministre Maïté Blanchette-Vézina n'était pas disponible pour une entrevue. Son cabinet nous a répondu par écrit que «toutes les options sont sur la table afin de répondre aux préoccupations soulevées. Nous sommes à analyser les nombreux mémoires et formulaires récoltés dans le cadre de cet exercice. »