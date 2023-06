Il y a moins de papier de toilette qu'avant dans le paquet du Costco, mais il coute autant

Scandale! Si vous êtes de ceux qui se procurent votre douce feuille de papier hygiénique pour les fesses chez le géant américain Costco, vous serez navré d’apprendre que les rouleaux ont maintenant moins de feuilles qu’avant. Vous en avez moins pour votre argent et pour cela, il faut remercier la réduflation.

Les fins observateurs et clients réguliers des entrepôts Costco l’auront sans doute remarqué, l’époque des rouleaux de papiers de toilette de 425 feuilles de la marque Kirkland Signature semble révolue.

Les consommateurs font dorénavant face à des paquets de 30 rouleaux... de 380 feuilles chacun. Dans les faits, on parle ici d’une réduction de 10,6%.

Outre la réduction du nombre de feuilles à deux épaisseurs — qui sont néanmoins plus grandes qu’avant –, Kirkland précise sur son nouvel emballage que le produit est «plus épais que jamais» et plus doux. Malgré tout, le paquet est toujours vendu au même prix, à 21,99$.

C’est quoi, au juste, la réduflation?

Grosso modo, il s’agit d’une contraction des mots «réduction» et «inflation». Depuis les dernières années, les entreprises utilisent cette stratégie légale pour économiser sur les coûts de production. Ainsi, plutôt que d’augmenter le prix de leurs produits, ils en réduisent la quantité dans les emballages.

Ce phénomène ne s’attaque pas qu’aux pintes de jus ou aux boîtes de biscuits. Plusieurs produits en épicerie – dont les fruits et les légumes – ont vu leur format être réduit, tout en gardant le prix de vente initial.

C’est notamment le cas du jus d’orange Oasis avec pulpe, dont le format est passé de 1,65 L à 1,5 L et du fromage cheddar très doux de P’tit Québec, qui est passé de 750 g à 650 g.

L’heure du bidet

Sur les réseaux sociaux, si plusieurs ont crié à la calomnie, d’autres ont tristement confirmé le phénomène. C’est notamment le cas sur la page Facebook Les Accros du Costco du Québec, qui regroupe plus de 221 100 membres.

L’une des modératrices de la page a même dû intervenir au début du mois, puisqu’elle a dû supprimer une panoplie de publications dénonçant la situation.

«Oui, la marque Kirkland, il y a moins de feuilles par rouleau qu’avant. Si tu as l’impression de te faire voler, achètes-en juste pas, peut-on lire. Achète-toi un bidet et passe une belle journée!»

«Y a-t-il quelqu’un qui a compté réellement les carrés de papier d’un rouleau?», se demande un membre, qui semble avoir oublié que le nombre de feuilles est indiqué sur le paquet.

D’autres se sont simplement fait à l’idée que ce n’était qu’une question de temps avant que ça ne touche leur papier hygiénique chéri.

