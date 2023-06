RONA annonce l’abolition de 500 postes partout au Canada

Le ralentissement économique aura eu raison de nombreuse entreprise, dont RONA, qui a annoncé jeudi une importante restructuration impliquant l’abolition de 500 postes au Canada.

«Des décisions comme celle-ci ne sont jamais prises à la légère, car elles ont un impact sur les employé(e)s de l’organisation et leurs familles. Les employé(e)s touché(e)s par ce changement recevront du soutien durant cette transition», a indiqué l’entreprise par communiqué.

Cette restructuration s’explique notamment par le ralentissement économique qui pousse RONA à devoir «adapter pour refléter les nouvelles réalités du marché».

«Par cette nouvelle structure, RONA [...] souhaite simplifier davantage ses opérations et réinvestir dans cette marque forte et dynamique pour créer de nouvelles occasions d’améliorer les façons dont les Canadiennes et les Canadiens magasinent pour leurs projets de rénovation résidentielle», a-t-on également ajouté.