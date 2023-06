Scandale sexuel: Universal prend ses distances de Rammstein

La multinationale Universal Music cesse les activités de promotion et de marketing avec le groupe Rammstein, dont le chanteur Till Lindemann est visé par de graves allégations d’abus sexuels.

Pour le moment, la maison de disques demeure sous contrat avec le groupe allemand, qu’elle représente depuis son premier album, mais prend ses distances jusqu’à nouvel ordre, selon un article publié par le quotidien Tagesspiegel.

«Les accusations contre Till Lindemann nous ont choqués et nous avons le plus grand respect pour les femmes qui se sont courageusement exprimées publiquement dans cette affaire», a déclaré au Tagesspiegel une porte-parole de Universal, Ann-Sophie Henkel.

Le géant de la musique demande même une enquête sur les agissements de Lindemann. «Nous sommes convaincus qu’une enquête complète sur les accusations, également par les autorités, est absolument nécessaire et doit également être dans l’intérêt de l’ensemble du groupe», a aussi fait savoir Mme Henkel.

Mercredi, le parquet de Berlin a annoncé l’ouverture d’une enquête judiciaire contre le chanteur, accusé d’avoir drogué et agressé sexuellement des spectatrices choisies dans la foule lors des concerts de Rammstein.

«Ces accusations, qui sont en suspens, montrent une fois de plus à quel point il est urgent d’établir un code de conduite et de mettre en place des formations en prévention pour l’industrie musicale et, plus largement, pour le secteur culturel», a déclaré la ministre allemande de la Culture, Claudia Roth, citée par Tagesspiegel.

Les avocats de Rammstein ont nié les gestes allégués.

La semaine dernière, Le Journal a révélé que des membres de l’entourage de Rammstein ont demandé aux organisateurs du Festival d’été de Québec de leur trouver de jolies jeunes femmes pour faire la fête après leur concert sur les plaines d’Abraham, en 2010. La demande a été refusée, mais une fête a quand même eu lieu.