Shannen Doherty a subi une opération du cerveau en janvier

Shannen Doherty a révélé qu'elle avait été opérée d'une tumeur au cerveau en janvier.

L'actrice de Charmed a posté mercredi une vidéo antérieure la montrant assise dans un lit d'hôpital en train de parler de l'opération à un professionnel de la santé.

« 16 janvier 2023. Chirurgie. J'avais une tumeur dans la tête qu'ils voulaient enlever et aussi faire une biopsie. J'essaie clairement d'être courageuse, mais je suis pétrifiée. La peur m'a submergée. J'avais peur de tous les mauvais résultats possibles, j'étais inquiète à l'idée de quitter ma mère et de l'impact que cela aurait sur elle. J'avais peur de sortir de l'opération en n'étant plus moi-même. Voilà à quoi peut ressembler le cancer », a-t-elle écrit dans la légende.

Shannen Doherty, qui a 52 ans, a révélé en 2020 qu'on lui avait diagnostiqué un cancer du sein de stade quatre. Elle a ensuite annoncé au début du mois que le cancer avait métastasé au cerveau.

« Le 12 janvier, la première séance de radiothérapie a eu lieu. Ma peur est évidente. Je suis extrêmement claustrophobe, et il se passe beaucoup de choses dans ma vie (...) Mais cette peur.... Le bouleversement... Ce timing... Voilà à quoi peut ressembler le cancer », a expliqué l'actrice sur Instagram à côté d'une vidéo d'elle pendant le traitement par rayons. En plus de ses terribles problèmes de santé, l’actrice se sépare de son mari, après onze ans de mariage.

L'actrice de Beverly Hills a été diagnostiquée pour la première fois d'un cancer du sein en 2015, et Shannen Doherty a annoncé qu'elle était en rémission en 2017.