Simon Gagné remplacera Patrick Roy comme directeur général des Remparts

Les Remparts de Québec ont procédé aux deux premiers mouvements de personnel de l'ère post-Patrick Roy, et non les moindres, en nommant Simon Gagné au titre de directeur-général de l'équipe en plus de promouvoir Nicole Bouchard au rôle de directrice-générale adjointe.

En matinée, le Journal révélait que Gagné allait succéder à Roy mais pas comme entraineur-chef, comme plusieurs s'y attendaient. Dans le cas de Nicole Bouchard, celle qui agissait à titre de directrice des services à l'équipe et des relations médias depuis plusieurs années avec les Remparts, devient la première femme de l'histoire à occuper le poste de directrice-générale adjointe d'une équipe de la LHJMQ.

Photo Stevens LeBlanc

Gagné, qui en sera à sa première expérience en tant que directeur-général d'une équipe de la LHJMQ, aura maintenant le mandat de dénicher le prochain entraineur-chef de l'organisation.

« Pour un gars de Québec, jouer dans sa ville est un rêve et j'ai eu ce privilège. [...] Aujourd'hui, je réalise un autre rêve, celui de devenir le directeur-général des Remparts de Québec », a commenté Gagné.

Les Remparts ont aussi nommé Tommy Castonguay au poste de Vice-président aux opérations.