Soulignons la Journée mondiale de lutte contre la maltraitance des personnes aînées

Plus que jamais, la lutte contre la maltraitance des personnes aînées doit faire partie de nos actions, comme société. Au Québec, on s’est doté de plusieurs outils pour y arriver: une loi et un plan d’action.

Des aînés vivent malheureusement de la maltraitance et on se doit de la dénoncer, de poser des gestes pour la prévenir. Une des solutions, c’est d’en parler, de sensibiliser les Québécois et Québécoises.

En 2019, près de 6% des personnes aînées vivant à domicile au Québec ont déclaré avoir vécu au moins un type de maltraitance au cours des 12 derniers mois, ce qui représente 78 900 personnes. C’est d’abord une responsabilité personnelle, il ne faut pas tolérer et fermer les yeux sur la maltraitance.

Tolérance zéro

J’aimerais lancer ce message aujourd’hui: la maltraitance, c’est tolérance zéro. Profitons de la Journée mondiale de lutte contre la maltraitance pour en parler avec nos proches, pour se renseigner sur cet enjeu, pour prendre un engagement, celui d’être vigilant, vigilante et de reconnaître les signes.

Quand on sait que 30% des personnes aînées ayant vécu de la maltraitance n’en ont parlé à personne, c’est d’autant plus important de porter attention à notre entourage: à nos parents, nos grands-parents, nos voisins. C’est souvent plus près de nous qu’on peut le penser, la maltraitance a différents visages. C’est rarement visible, évident. Voilà pourquoi on doit être réceptifs et attentifs.

Ruban mauve

Plus que jamais, la bientraitance doit être plus forte que la maltraitance. C’est notre devoir comme société d’en faire la promotion. J’invite tous les Québécois et Québécoises à porter fièrement le ruban mauve le 15 juin et à devenir un(e) allié(e) afin que nos aînés n’aient jamais à subir de la maltraitance!

Si vous êtes témoin de maltraitance ou en vivez, contactez la Ligne Aide Maltraitance Adultes Aînés au 1 888 489-2287.

Sonia Bélanger, Ministre responsable des aînés et ministre déléguée à la Santé