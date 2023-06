«Vache séparatiste»: une affiche de la candidate bloquiste vandalisée dans Notre-Dame-de-Grâce-Westmount

Une pancarte de la candidate pour le Bloc Québécois à l’élection partielle dans Notre-Dame-de-Grâce-Westmount à Montréal a été vandalisée et la principale intéressée a réagi avec beaucoup d’humour.

«Vache séparatiste», peut-on lire sur une pancarte électorale de Laurence Massey qui représente le Bloc Québécois à l’élection partielle du 19 juin.

La candidate de 25 ans a réagi sur Twitter avec humour.

«VACHE SÉPARATISTE: nm fm. Espèce bovine à ne pas sous-estimer, récemment aperçue dans les rues de NDG-Westmount. Symptômes de fièvre nationale et de fatigue fédéraliste chronique + contagieux que la vache folle», a-t-elle écrit en postant une photo d’elle sous la pancarte en question.

«Plus sérieusement, respectons-nous les uns les autres svp», a-t-elle ajouté.

Laurence Massey a déjà été candidate pour le Bloc Québécois, dans Saint-Léonard-Saint-Michel en 2021. Elle est étudiante universitaire de deuxième cycle en études autochtones.

«J’ai voulu m’impliquer en politique par désir d’engagement social; je crois que la politique est un outil qui doit servir la démocratie. Les citoyens doivent avoir leur mot à dire dans les affaires de l’État, qui doit ensuite gouverner selon les choix exprimés par la société», avait-elle déclaré au moment de l’annonce de sa candidature.

«Laurence représente exactement le genre de candidature qui brise le mythe qui voudrait que la jeunesse ne s’intéresse pas à la politique et délaisse le mouvement indépendantiste. Elle portera [...] les enjeux chers au Bloc Québécois, notamment le français et la laïcité de l’État, mais également pour réaliser ce nécessaire virage énergétique et écologique où le Québec a tout à gagner», avait pour sa part commenté le chef du parti, Yves-François Blanchet.