Des collants pour diminuer le gaspillage alimentaire en Belgique

En limonade quand une mangue n'est pas encore mûre, ou en tempura quand c'est le cas d'une tomate, sinon en cupcakes quand une banane devient trop brune... Voilà autant d'informations données par un simple autocollant disposé sur les fruits et légumes de supermarchés belges pour réduire le gaspillage alimentaire. En fonction des stades de maturité, les collants indiquent des recettes adaptées.

D'après les Nations unies, en 2019, 17% de la production alimentaire mondiale sont partis à la poubelle, soit l'équivalent de 931 millions de tonnes de nourriture. En Europe, on estime que 87,6 millions d'aliments sont gaspillés chaque année à un moment ou à un autre dans la chaîne d'approvisionnement, que ce soit au moment de la production ou du transport puis de la commercialisation.

Quant à cette dernière étape, on sait que les normes établies évincent une quantité astronomique de fruits et légumes en dehors des calibres de taille, sinon d'apparence. Ce sont les fameux fruits et légumes moches. La Commission européenne a d'ailleurs proposé en avril dernier d'en finir avec les standards de la distribution qui éjectent environ 30% de fruits et légumes, finissant en compotes, en aliments pour animaux, sinon.... à la poubelle !

Si les bananes et autres tomates biscornus alimentent un rayon spécifique à prix cassés dans certains supermarchés, en Belgique on va plus loin en accompagnant le consommateur avec davantage de pédagogie. La chaîne de magasins Makro a développé un concept d'autocollants de forme ronde sur lesquels on aperçoit une colorimétrie évolutive.

Chacun est percé au centre pour laisser apparaître la peau du fruit ou du légume. Cela permet d'identifier aisément à quel stade de maturité le végétal se trouve. Sur cette pastille, on peut lire aussi des types de préparations en cuisine, correspondant à la couleur.

Quand elle est encore bien verte, une banane peut être ainsi frite, de l'avis de Makro, tandis qu'elle peut se transformer en purée pour être ajoutée à une recette de cupcakes quand elle devient marron. Imaginée pour réduire le gaspillage, cette campagne est parfaitement ficelée car elle engage les consommateurs à cuisiner les végétaux même lorsqu'ils ne sont pas assez mûrs.

Dans une vidéo faisant la promotion de cette initiative, le distributeur indique que la durée de vie moyenne des fruits et légumes ayant reçu les autocollants a été allongée de six jours.

Si c'est bien la grande distribution qui impose ses normes pour vendre des végétaux calibrés, tout le paradoxe est d'appeler les consommateurs à réduire le gaspillage alimentaire. Marko n'est en effet pas l'unique distributeur à avoir développé une initiative pour peser sur cette problématique.

À Porto Rico, la plus grande chaîne de supermarchés de l'île caribéenne, SuperMax, a développé un filtre Instagram qui propose des idées de réemploi pour éviter de jeter un produit disposant d'une date limite d'utilisation optimale (DLUO).

Rappelons qu'au-delà de cette date, la consommation d'un aliment disposant de cette indication ne présente aucun danger pour la santé. Ce n'est qu'une question de saveur ou de texture altérées.