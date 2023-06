«Tu vas mourir ce soir»: un homme de 21 ans coupable d’avoir voulu tuer sa copine à Sainte-Foy

Un jeune homme de 21 ans a été reconnu coupable d’avoir séquestré et tenté de tuer sa petite amie dans son appartement, où il lui a fait vivre une soirée cauchemardesque, à Sainte-Foy, à l’hiver 2021.

Nathan Kevin Nzonen a été trouvé coupable par un jury, vendredi matin, au palais de justice de Québec, d’avoir tenté de causer la mort de la victime en l’étouffant, la suffoquant ou l’étranglant.

Les jurés sont arrivés à la même conclusion pour deux autres chefs d’accusation de voies de fait, notamment en utilisant un couteau et un chaudron, et une dernière accusation d’avoir séquestré la jeune femme.

Lors du procès, la victime, dont l’identité est protégée, a affirmé avoir vécu un véritable calvaire le soir du 18 février 2022.

Scène de crime

Nzonen se trouvait alors chez elle même s’il lui était interdit d’être en sa présence après un premier épisode allégué de violence conjugale à la fin janvier. Ce dernier fait toujours l’objet d’une autre procédure judiciaire.

Ce soir-là, a-t-elle raconté en interrogatoire principal, elle voulait mettre un terme à leur relation, mais il refusait de quitter son logement.

Selon son témoignage, Nzonen s’est mis en colère parce qu’elle a essayé d’appeler la police. Il lui aurait demandé de s’allonger sur une serviette qu’il avait posée sur son lit, lui disant qu’il était en train de «préparer la scène de crime».

Selon son récit, Nzonen a empoigné deux couteaux durant la soirée en plus de la menacer de lui couper des orteils et de lui retirer ses organes. À un autre moment, il lui a enlevé ses pantalons et sa culotte pour enrouler ses jambes avec du «Saran Wrap».

«Tu vas mourir ce soir»

Pendant une période qui lui a paru interminable, a-t-elle soutenu, il a utilisé des oreillers, des couvertures et ses mains pour l’étouffer.

«Je lui ai dit: “Arrête, tu vas me faire mourir”. Il m’a répondu: “Tu vas mourir ce soir” [...] Je suis en train d’accepter que j’allais mourir étouffer. Je suis en train d’accepter qu’après il allait retirer mes organes, que mon corps allait être dans plein de morceaux», a relaté la jeune femme avec beaucoup d’aplomb, tout en repoussant des sanglots à plusieurs reprises.

Au bout d’environ trois heures, presque nue, elle est parvenue à fuir son appartement à pied et à alerter des passants à l’extérieur, qui ont appelé les secours. Elle a été conduite à l’hôpital pour des blessures mineures.

Nzonen devra revenir en cour le 17 juillet 2023 pour les observations sur la peine.