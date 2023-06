Courir 2100 km en moins de 27 jours: le nouveau défi d'un «éco-aventurier»

« Je me sers de mes jambes pour alerter », lance l'« éco-aventurier ». Courir 2100 km en moins de 27 jours le long du sentier littoral breton (GR34) est le nouveau défi de Nicolas Vandenelsken pour sensibiliser sur le réchauffement climatique.

« En fait, je fais subir à mes jambes, ou en tout cas à mon corps, ce qu'on fait subir à la planète », ajoute le marathonien, lancé à un rythme d'enfer sur le célèbre sentier des douaniers.

Parti le 31 mai du Mont-Saint-Michel (Manche), le coureur de 31 ans avait parcouru vendredi matin plus de 1300 km et près de 20 000 mètres de dénivelé, sur ce chemin connu pour son parcours sinueux et son relief escarpé. Il doit arriver à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique) avant le 26 juin.

À raison d'environ 80 km par jour, l'aventurier, qui avait déjà enchaîné 110 marathons en 110 jours à l'automne dernier, s'élance dès 6h30 le matin, jusqu'à 21h ou 22h le soir. Une étape s'est même terminée à... une heure du matin.

Muni de quelques fruits secs et de gourdes d'eau sucrée et salée, il ne se ménage qu'une courte pause d'une demi-heure pour déjeuner, généralement après 42 km de course.

« Intense physiquement »

« C'est des longues journées de course à pied mais aussi de contemplation », confiait-il mercredi, lors d'une de ces pauses à Plouhinec (Finistère), quelques heures après avoir franchi la Pointe du Raz.

« On va pas se mentir, le défi physique est dur. C'est beaucoup de kilomètres tous les jours, c'est intense physiquement », admet-il.

Photo AFP

Un randonneur moyen parcourt le GR34 en une centaine de jours, à raison de 20 km par jour. Mais, en juin 2021, Jérémy Desdouets a établi un record de vitesse en avalant les 2104 km de côte en seulement 27 jours, 11 heures et 35 minutes.

C'est ce record que le Lillois veut battre. Pas seulement pour le défi sportif. « Le but, c'est d'interpeller, de sensibiliser sur l'érosion des côtes, le dérèglement climatique, dont on est témoin ici », explique-t-il.

Photo AFP

Malgré toutes les alertes des scientifiques, « j'ai quand même l'impression qu'il y a pas mal de gens qui se cachent les yeux », poursuit le coureur, parrainé par la star espagnole de l'ultra-trail Kilian Jornet.

À travers l'exploit sportif, le but est donc « d'attirer des gens qui ne seraient pas forcément convaincus à la base. En tout cas, d'aller les chercher autrement », ajoute-t-il.

Le GR34, « alerte » du réchauffement climatique

Le chemin de randonnée GR34, avec son parcours changeant et ses tronçons fermés pour cause d'éboulements, est à cet égard particulièrement emblématique.

« Par rapport au temps qu'avait établi Jérémy Desdouets en 2021 (...), il y a déjà des endroits ou le GR a complètement dévié, où on ne peut plus passer », explique Jérôme Habasque, l'ange gardien qui suit Nicolas Vandenelsken en van électrique sur ce « Rand'eau Raid ».

« Le GR, c'est le premier témoin de ça: de l'impact du réchauffement climatique via la hausse du niveau des océans. Le GR, c'est l'alerte en fait », souligne le vidéaste de 42 ans, qui s'est lancé dans l'aventure après une crise d'éco-anxiété.

À ses côtés, l'équipe est complétée par Charly et Dimitri, militants de l'association Uni-Vert Sport, qui font de la sensibilisation à l'environnement dans les écoles bretonnes le long du parcours.