Dolbeau-Mistassini: lancement des travaux pour la modernisation du bloc opératoire

La première pelletée de terre a lancé les travaux d'agrandissement et de modernisation du bloc opératoire de Dolbeau-Mistassini, vendredi matin.

• À lire aussi: Réforme Dubé: des médecins du Saguenay-Lac-Saint-Jean expriment leurs craintes

Les travaux de 68 à 70 millions de dollars devraient être terminés au printemps 2025.

«Je suis dans la région depuis 30 ans et on parlait des périls des services du bloc opératoire», a dit la PDG du CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Julie Labbé.

TVA NOUVELLES

Le bloc actuel date de 1955 et accuse son âge à plusieurs égards. L'espace est exigu, et les risques de contamination sont plus élevés qu'ailleurs, y compris dans le local de la préchirurgie.

«Les patients sont presque assis sur mes genoux, a indiqué l'anesthésiste Myriam Paul, un poste à l'hôpital depuis 1999. On aura un bureau plus grand, donc si la personne a un virus, les risques de contagion seront moindres.»

Ce sont 4000 chirurgies qui sont pratiquées annuellement à Dolbeau-Mistassini. Toutefois, ce nombre ne devrait pas augmenter, malgré l'agrandissement et la modernisation.

«Le but c'est de faire mieux, pas de faire plus», a précisé Myriam Paul.

L'investissement permettra de doubler la superficie du bloc qui respectera désormais les normes en vigueur.

«Il s'agira du centre hospitalier le plus moderne de la région», a estimé le chargé de projet, Martin Brassard.

«On ne sera plus obligé de passer par-dessus les fils pour se déplacer dans la salle d'opération», a ajouté Myriam Paul.