Du renfort attendu dans le réseau de la santé du Bas-Saint-Laurent

Le réseau de la santé du Bas-Saint-Laurent peut compter sur du renfort qui est très attendu: une trentaine de personnes qui ont suivi la formation accélérée d’infirmiers et infirmière auxiliaires ont gradué dans les dernières semaines.

Il y a 10 finissants qui ont terminé leur formation à Rimouski, 6 à Matane et 14 à Rivière-du-Loup.

Leur intégration se fait très rapidement dans les installations du CISSS du Bas-Saint-Laurent. Les professionnels seront affectés, selon leurs intérêts, mais aussi selon les besoins du réseau.

Les nouvelles infirmières axillaires arrivent dans le réseau à un moment où les besoins sont grands à l'approche des vacances estivales.

« Ce sont des renforts qui vont faire du bien. C’est une trentaine de nouvelles ressources qui sont à l’école de manière intensive depuis les 18 derniers mois. Ils pourront mettre à profit les connaissances qu’ils ont apprises et venir les mettre à contribution au sein des équipes du Bas-Saint-Laurent. Donc, on est très content », affirme la coordonnatrice des services administratifs ressources humaines du CISSS du Bas-St-Laurent, Katy Pelletier.

Au départ, 48 personnes étaient inscrites à cette formation accélérée. Une quinzaine de personnes se sont retirées du programme en cours de route.

«Dès le départ, on s’attendait à avoir quelques désistements de gens, ajoute Mme Pelletier. Donc, à ce moment-ci, comme la plupart des autres organisations, on a perdu quand même une quinzaine de personnes qui se sont désistées. C’est normalement dû au fait de l’intensité. C’est un programme qui est fait un petit peu plus court, donc à ce moment-là, c’est très intensif. Ils ont même été à l’école durant la période estivale.»

Quelque 1798 personnes suivaient les formations accélérées d'infirmières auxiliaires dans la province au début de l’hiver. Dépendant des régions, les finissants obtiendront leur diplôme d’ici au mois de décembre prochain. L'implantation du cours accéléré de 14 mois, plutôt que 22 mois, visait à répondre à la pénurie de personnel.