EN VIDÉO | Un étudiant ramène une femme inconsciente chez lui pour la violer

Une caméra de surveillance a capté le moment horrifiant où un étudiant portant une jeune femme inconsciente dans ses bras la ramène chez lui pour la violer.

Preet Vikal, 20 ans, a d’abord pris une «photo trophée» de la victime gisant dans son lit avant de l'attaquer, a appris le Daily Mail.

L'étudiant en ingénierie a porté la jeune fille jusqu'à sa chambre, parfois dans ses bras, parfois sur ses épaules, - après l'avoir rencontrée «désespérément ivre» à l'extérieur d'une salle de concert, à Cardiff au Royaume-Uni.

Le procureur Matthew Cobbe a déclaré que M. Vikal et la victime, qui ne se connaissaient pas, étaient sortis la nuit du 3 juin de l'année dernière avec des groupes d'amis différents.

«La victime avait bu jusqu'à l'excès et, à la fin de la nuit, elle était manifestement dans un état d'ébriété irrémédiable», a-t-il expliqué.

Les souvenirs de la victime sont vagues, mais elle savait qu'elle et ses amis avaient commencé à boire chez eux avant de se rendre dans un bar.

Elle n'arrivait pas à se tenir droite et avait du mal à s'exprimer. À un moment donné, elle est tombée dans les toilettes pour femmes.

Un homme qui l’a d’abord aidée a pris le téléphone de la jeune femme afin d’avertir ses amies qu’elle ne devait pas rester seule dans son état.

La victime a ensuite quitté le bar avec ses amies.

«Photo trophée»

Cependant, à l'extérieur, elle a rencontré Preet Vikal, un étudiant en ingénierie qui avait bu dans le lieu.

Vikal a rejoint le groupe de la victime alors qu'ils marchaient le long d'une rue. La victime et lui ont alors pris de l'avance sur le reste du groupe.

Le département de la Police de South Wales a partagé l’horrible vidéo où l’on voit Preet transportant la victime dans ses bras, puis sur ses épaules.

Vikal a amené la victime dans sa chambre et a pris ce que le procureur a décrit comme une «photo trophée» d'elle sur son lit.

Bien que la victime ne soit pas nue, la photo était révélatrice. La victime ne se souvenait pas du viol, mais elle se rappelait s'être réveillée nue à côté du jeune homme dans son lit.

«Elle saignait... Elle a trouvé ses vêtements pliés, est sortie du lit et s'est habillée», a relaté M. Cobbe.

Sans protection

Au matin, la victime a demandé l'adresse Instagram de l'accusé et, une fois partie, elle lui a envoyé un message pour lui demander s'ils avaient eu des rapports sexuels et, dans l'affirmative, s'ils s'étaient protégés.

M. Vikal lui a répondu qu'ils avaient effectivement eu des rapports, mais qu'ils n'avaient pas utilisé de protection.

Le jour même, la victime a dénoncé son agresseur à la police, qui l'a arrêté.

Le lendemain, il a fait une déclaration affirmant que la victime était «consentante».

M. Cobbe a déclaré qu'il était toutefois évident que la victime était trop ivre pour consentir à un rapport sexuel.

L’accusé a d’abord plaidé non coupable avant d'admettre finalement le viol le jour du procès.

De lourdes séquelles

Pendant cinq mois, la victime n'a pas voulu sortir le soir et a déclaré qu'elle ressentait toujours un sentiment de culpabilité à cause de l'incident.

«J'ai maintenant un petit ami et chaque petite chose devait être discutée... même des petites choses comme mettre sa main sur ma jambe», a-t-elle expliqué.

M. Vikal a été envoyé dans un établissement pour jeunes délinquants pour une durée de six ans et neuf mois. Il purgera les deux tiers de sa peine en détention et le reste en liberté conditionnelle.