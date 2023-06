Éric Salvail fait une très rare sortie publique au Grand Prix du Canada

Plusieurs vedettes et athlètes ont défilé dans les paddocks et la ligne des puits du circuit Gilles-Villeneuve lors de la première journée des essais libres du Grand Prix du Canada. Parmi eux, un certain Éric Salvail a fait une très rare présence publique.

En effet, en fin d’après-midi, tout juste avant la deuxième séance des essais libres, l’ex-producteur de 53 ans qui fut acquitté d’une accusation d’agression sexuelle sur un ex-employé de Radio-Canada en décembre 2020 a été aperçu aux abords du circuit.

Il y a cinq ans, la vedette déchue était aussi visée par des accusations de séquestration et de harcèlement sur Donald Duguay. Mais le juge, ne croyant pas tout à fait la version du plaignant, avait estimé qu’un doute raisonnable subsistait. Il avait alors innocenté l’ex-animateur.

Photo d'archives, Ben Pelosse

Depuis son retrait de la vie publique dans la foulée de la vague #MeToo au Québec à l’automne 2018, Salvail a rarement été aperçu dans les évènements mondains.

Accès privilégié

Avec un accès privilégié aux paddocks et aux installations de course vendredi, Salvail a déambulé sur la ligne des puits avec un verre à la main, zyeutant les monoplaces dans les garages.

Il y a exactement un an, il était revenu sur les réseaux sociaux en apparaissant sur une photo en brandissant un steak congelé pour le compte des Aliments Roby, une entreprise se spécialisant dans les boîtes alimentaires.

Actif dans le milieu de l’immobilier, Salvail possède une compagnie avec son conjoint, Martin Lemay.