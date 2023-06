Bien que le Grand Prix du Canada se déroule dans une ville de langue française, la langue de Shakespeare régner au circuit Gilles-Villeneuve.

Des images parvenues à TVA Nouvelles depuis la section des loges confirment que l’anglais prédomine sur les menus au «Paddock Club».

L’affichage doit se faire en français pour être conforme à la loi, même si l’événement accueille beaucoup de touristes étrangers.

À l’émission «Le Bilan», les analystes politiques Yasmine Abdelfadel et Thomas Mulcair ont déploré la situation.

«Le Paddock Club d’habitude, ce sont les places réservées les plus chères. C’est un resto qui va avec ça. Je soupçonne que ça va être réglé demain cette histoire-là», suggère l’ancien chef du NPD.

«[Les Québécois] veulent se faire parler dans la langue qui est officielle au Québec, et surtout, ne pas se faire insulter par un affichage unilingue anglophone qui est non seulement illégal, mais qui vient en contradiction avec tout ce qui a été dit dans les dernières semaines et derniers mois. Ça, pour moi, c’est de la provocation plus qu’autre chose [...] au Québec, on est frileux devant l’affichage unilingue anglophone ou unilingue d’une autre langue que le français. On se bat pour ça. Honnêtement, c’est quel mauvais pas! [...] un affichage unilingue anglophone, c’est inexcusable», a fait savoir Yasmine Abdelfadel.

