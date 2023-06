Justin Trudeau en visite à Montréal

Le premier ministre canadien Justin Trudeau était de passage à Montréal, vendredi, afin de rencontrer la mairesse Valérie Plante pour discuter de divers enjeux qui touchent la métropole.

«Je sais que la fin de semaine du grand-prix c’est un grand coup de départ pour un été magnifique à Montréal, indique le premier ministre. On a des enjeux sur lesquels on va parler, que ce soit du logement, que ce soit transport collectif, environnement, coût de la vie, toutes sortes d’enjeux, on va être là pour travailler entre partenaires comme toujours.»

Cette visite survient dans un contexte électoral alors que des élections partielles auront lieu lundi dans Notre-Dame-de-Grâce – Westmount.

M. Trudeau participera notamment à un rassemblement dans la circonscription en après-midi.

