Les amateurs de F1 sont au rendez-vous!

Les amateurs de F1 et les touristes sont nombreux sur le site du Grand Prix du Canada et dans les rues de la métropole depuis ce matin.

Nombreux faisaient la fille dès 6h30 au parc Jean-Drapeau. L’ouverture des portes s’est faite deux heures plus tard. «Ça nous tentait ce matin et on voulait être sûr d’être là à temps», dit une jeune femme sourire aux lèvres au micro de TVA Nouvelles.

Une autre femme porte les couleurs de la F1 de la casquette aux chaussures en passant par le sac à dos. «Que le meilleur gagne!» lance-t-elle. Elle n’est pas la seule, plusieurs fans ont des vêtements aux couleurs de leur pilote favori.

Un homme dans la file d’attente était aussi ravi d’être là. «C’est la passion, le plaisir d’être à Montréal, le plaisir des pilotes, le plaisir de l’événement», fait-il savoir.

Jusqu’à 120 000 personnes par jour sont attendues sur le site du Grand Prix. L’achalandage cette année atteint 90% du niveau prépandémique, selon Tourisme Montréal.

Urgences-santé est présente sur le site de la F1. «On prend en charge toutes les décisions médicales. On a une superviseure qui voit l’entièreté du site. On a déployé une quinzaine de paramédics sous différents angles, différents chapeaux. L’an dernier, il y a eu une variation dans la température, il y a eu plus d’une trentaine d’interventions et plus d’une dizaine de transports ambulanciers effectués sur l’entièreté du site sur trois jours», explique Jean-Benoît Gince, porte-parole d’Urgences-santé.

Plusieurs activités se déroulent aussi dans les rues Peel et Crescent au centre-ville de Montréal, où, malgré le temps gris les gens affluent.