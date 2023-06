«Les personnes âgées [...], on dirait qu’elles n’existent plus», affirme Janette Bertrand

À 98 ans, Janette Bertrand est en mission pour trouver des modèles aux personnes âgées.

En entrevue à TVA Nouvelles, l’autrice et animatrice est venue de parler de son association avec la Fondation Institut de gériatrie de Montréal dans le cadre du projet «Les aînés en manque de modèles».

«Les personnes âgées, on ne les connaît pas. On ne sait pas qui elles sont. Et moi, je suis tannée de me faire dire : ‘’vous êtes mon modèle.’’ Il y en a plein d’autres, mais l’affaire, c’est qu’on ne les connaît pas !», clame Mme Bertrand.

«Pourquoi les jeunes ont tant peur de vieillir? C’est parce qu’ils disent : ‘’ on ne veut plus être invisible. On ne veut plus servir à rien. On veut exister.’’ Or, les personnes âgées de 70 ans et plus, on dirait qu’elles n’existent plus», ajoute-t-elle.

Les aînés, affirme l’animatrice et écrivaine, veulent se sentir nécessaires, voire «indispensables.»

C’est pourquoi elle invite la population à témoigner des aînés inspirants qui les entourent.

«Je veux que de jeunes femmes écrivent pour dire : ‘’ ma grand-mère est extraordinaire’’», affirme Janette Bertrand.

