Malchance: il se sépare de son amour d’adolescence juste avant qu’elle empoche plus de 20 M$

La chance n’était pas au rendez-vous pour un jeune Anglais du Pays de Galles qui s’est séparé de son amour d’adolescence seulement quelques mois avant que sa famille ne devienne «la famille la plus chanceuse du Royaume-Uni», remportant 61 millions de livres sterling.

«Tous mes potes me harcèlent [...] L'un d'eux a dit “combien as-tu pleuré depuis que tu as découvert?”. J’ai mis ma tête entre mes mains. Je suis content pour eux, mais évidemment j'ai l'impression que ça aurait pu être moi», avait alors confié l’ex de l’une des gagnantes, Daniel White.

À la recherche de l’histoire de loterie la plus malchanceuse, le média britannique «The Sun» a partagé mercredi le récit survenu en 2016.

À ce moment-là, Stephanie Davies, de Monmouth au Pays de Galles, avait décidé d’acheter un billet de loterie de l’EuroMillions en apprenant que sa mère était enfin débarrassée d’un cancer. Et la chance aurait frappé de nouveau pour la famille, qui aurait alors remporté le gros lot de 61 millions de livres sterling – équivalent à plus de 103 millions $.

«Je suis descendue pour trouver [mon conjoint] Steve et je ne pouvais enlever les mains de ma bouche, trop choquée. Je n’arrêtais pas de répéter “on a gagné et je ne niaise pas”, avait-elle relaté à l’époque. On a revérifié. On rigolait. On a mémorisé les chiffres et vérifié à nouveau.»

C’est alors qu’elle aurait décidé de partager le lot en cinq parts égales, entre sa mère Sonia, le conjoint de sa mère, son conjoint Steve, sa sœur Courtney et elle-même.

Sauf que la jeune sœur de 19 ans venait tout juste de se séparer de son amour d’adolescence, avec qui elle aurait sorti durant deux ans. Son nouveau copain, lui, avait confié être aux anges, et avoir des «attentes élevées» pour son cadeau d’anniversaire.

«Courtney pourrait me donner un million par année pour les deux ans qu’on a sorti ensemble – je ne dirais pas non à ça», aurait blagué son ex, qui aurait néanmoins retrouvé l’amour depuis.