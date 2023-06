McDonald’s: un exacto trouvé dans un Joyeux festin pour enfant

Une mère de Détroit dans le Michigan est restée bouche bée en découvrant non pas un jouet pour enfant, mais plutôt un couteau pour ouvrir les boîtes de carton dans le Joyeux festin de ses filles de 2 et 7 ans.

«Tu entends des choses pareilles, mais jamais je n’aurais cru que ça pouvait vraiment arriver. L’inquiétude et la rage qui m’ont habitée – je n’ai jamais ressenti ça avant. Un million de “et si?” – et si Ava (2 ans) l’avait trouvé?», a ragé Dawn Paret dans une publication sur Facebook dimanche, partagée par le New York Post.

La semaine dernière, le père des deux filles les aurait amenées au McDonald’s, quand la plus vieille des deux aurait extirpé un exacto jaune de son repas. Aux côtés du couteau se trouvait également un stylo sans bouchon, a rapporté le média américain.

Selon ce qu’aurait indiqué l’établissement aux parents, il s’agirait là d’une erreur, puisque la boîte en question servirait de «fourre-tout» pour divers objets des employés.

«De dire simplement qu’une boîte de Joyeux festin sert de “fourre-tout” et que quelqu’un doit l’avoir accidentellement prise n’est pas une réponse que je veux», a poursuivi la mère en colère sur Facebook.

Vers la fin du mois de mai, un incident similaire serait survenu à Brighton au Michigan quand une fillette aurait demandé à sa mère d’ouvrir son jouet pour elle, révélant une fois de plus un exacto.

«Je veux juste que les autres parents soient conscients qu’il faut regarder les boîtes de Joyeux festin parce que ma fille m’a remis un coupeur de boîtes qui était dans sa boîte en pensant que c’était un jouet», avait également écrit Kayla Almashy, selon le New York Post.

Dans un communiqué remis au média WXYZ, McDonald’s aurait indiqué prendre la situation «au sérieux» et avoir ouvert une enquête sur ces incidents.