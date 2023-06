Melbita Minor Devoe: son conjoint sera accusé de meurtre

L’homme de 83 ans qui aurait assassiné sa conjointe originaire des Philippines le week-end dernier à Mont-Tremblant, dans les Laurentides, sera accusé de meurtre vendredi lors de son retour en cour.

Un ami proche de Melbita Minor Devoe, 51 ans, a accepté de remettre à TVA Nouvelles des photos de la mère de famille qui aurait vécu une relation toxique avec conjoint, Bernard Melvin Devoe, qui est soupçonné de l’avoir assassiné d’une balle à la tête dans la nuit de samedi à dimanche.

Le meurtre aurait été commis dans l’appartement, que le couple partageait, situé dans un complexe résidentiel pour retraités sur la rue Saint-Roch.

L’ami de Melbita, qui souhaite ne pas être identifié, croit qu’elle aurait été tuée par son conjoint alors qu’elle dormait.

«Elle ne m’a jamais fait part de la présence d’une arme à feu», nous a confié son ami.

«Toutefois, à la fête des Mères au début du mois, on avait eu une discussion où j’avais voulu la sensibiliser à la violence conjugale dont elle était victime selon moi. Son conjoint la dénigrait, il la traitait comme si c’était une moins que rien, clairement il y avait de la violence psychologique. Je lui avais même offert de déménager temporairement chez moi.»

Mme Minor Devoe devait d’ailleurs quitter son conjoint dimanche pour aller vivre chez une amie, mais elle a été assassinée dans les heures qui ont précédé son déménagement.

«Melbita était une femme d’affaires aux Philippines qui possédait deux commerces, une épicerie et un commerce d’accessoires pour mariage. Mais depuis son arrivée au Québec, il y a un an et demi, elle avait perdu une partie de son autonomie», raconte son ami.

«Elle n’avait pas le droit de conduire la voiture de son conjoint. Il voulait toujours savoir où elle allait et l’observait de son balcon lorsqu’elle revenait de l’autobus après le travail. Si elle avait le malheur de revenir avec un collègue masculin, Bernard Devoe pouvait lui faire une scène. Il allait jusqu’à limiter le temps de ses sorties. La relation était vraiment toxique.»

Le couple était marié depuis 2019.

Dans l’entourage de Melbita, on raconte qu’elle avait des sentiments sincères malgré la différence d’âge avec son conjoint.

Elle se sentait redevable envers l’octogénaire parce qu’il l’avait aidée financièrement depuis son arrivée en la parrainant au Québec.

Une messe spéciale se tiendra à Mont-Tremblant pour cette femme qui avait le cœur sur la main.

Melbita est mère d’un garçon.