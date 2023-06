Météo du week-end: temps pluvieux et plus frais pour la majeure partie du Québec

On n’aura pas l’impression d’être à la mi-juin en raison d’un creux atmosphérique qui apportera, pour le week-end de la fête des Pères, des précipitations sur certains secteurs du Québec et des températures plus fraîches que celles habituellement attendues à pareille période de l’année.

Le mercure atteindra difficilement le seuil des 20 degrés samedi et dimanche dans le sud et le centre de la province avec un temps nuageux et parfois pluvieux pour la plupart des secteurs.

À Montréal et ses environs, il fera 18 degrés sous la pluie samedi avec de possibles averses le lendemain, tandis que les secteurs de l’ouest seront plutôt ensoleillés.

Les averses seront plus soutenues en Estrie, en Beauce et en Mauricie, tandis que le ciel gris ne sera pas synonyme d’averses dans les secteurs un peu plus au nord où il fera 17 degrés.

Le temps sera également nuageux dans l’est du Québec avec des éclaircies dans certains secteurs durant la fin de semaine, mais la chute du mercure nous fera oublier qu’on est à la mi-juin.

En attendant, pour la journée de vendredi, on peut s’attendre dans les secteurs du sud de la province à des orages dispersés en après-midi avec des températures confortables de 25 degrés.

La météo en dents de scie devrait laisser place à un temps plus estival avec des épisodes de chaleur sous un soleil de plomb dès la semaine prochaine dans le sud du Québec.