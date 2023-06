700 kg de méthamphétamine cachés dans des pots de sirop d’érable saisis en Nouvelle-Zélande

Les autorités de la Nouvelle-Zélande ont annoncé avoir effectué la plus importante saisie de méthamphétamine de leur histoire, alors que plus de 700 kg de cette drogue ont été découverts dans des contenants de sirop d’érable envoyés depuis le Canada.

Cette opération antidrogue d’envergure internationale a débuté en janvier dernier, lorsque les forces de l’ordre canadiennes, australiennes et néo-zélandaises sont parvenues à lever le voile sur un stratagème visant à importer en Nouvelle-Zélande d’importantes cargaisons de méthamphétamine (speed).

PHOTO TIRÉE DU COMMUNIQUÉ DE PRESSE DE LA NOUVELLE-ZÉLANDE

Au début de l’année 2023, une immense cargaison de sirop d’érable en provenance du Canada a été interceptée en sol néo-zélandais.

Les contenants de sirop d’érable avaient été trafiqués de manière à les bourrer de paquets de méthamphétamine.

Au total, 713 kg de stupéfiants ont pu être saisis dans cette cargaison et six suspects qui se sont présentés pour récupérer la marchandise ont été arrêtés. Il s’agit de six hommes âgés entre 22 et 45 ans.

PHOTO TIRÉE DU COMMUNIQUÉ DE PRESSE DE LA NOUVELLE-ZÉLANDE

Selon les autorités locales, il s’agissait de la plus importante saisie de méthamphétamine jamais effectuée dans l’histoire de la Nouvelle-Zélande.

«Si cette cargaison avait été distribuée à travers la Nouvelle-Zélande, elle aurait causé un tort immense aux communautés vulnérables», a indiqué par voie de communiqué le commissaire de la police néo-zélandaise, Andrew Coster.

PHOTO TIRÉE DU COMMUNIQUÉ DE PRESSE DE LA NOUVELLE-ZÉLANDE

«Notre message au crime organisé transnational est que nous savons ce qu’ils font, comment ils le font, et nous utiliserons les ressources [...] pour les arrêter», a fait savoir Christine Stevenson, porte-parole des services frontaliers néo-zélandais.

La valeur de revente sur le marché noir de la cargaison saisie s’élève à environ 250 millions de dollars, selon les autorités.