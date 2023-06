Opérations d'identification après l'accident de la route qui a fait 15 morts au Manitoba

La police tente vendredi d'identifier les 15 personnes tuées lors d'une collision la veille entre un semi-remorque et un minibus au Manitoba, qui a également fait dix blessés.

«Le processus est toujours en cours, nous devons nous assurer de l'exactitude et de la précision de nos identifications», a précisé Rob Hill, de la police de la province du Manitoba, où s'est déroulé l'accident.

Les circonstances de cet accident de la route, l'un des plus graves de ces dernières années dans le pays, sont encore inexpliquées.

AFP

Le minibus transportait 25 personnes, principalement des personnes âgées, lorsqu'il est entré en collision avec un poids lourd à l'intersection entre deux autoroutes à environ deux heures de Winnipeg - la capitale du Manitoba - aux alentours de midi (17H00 GMT) jeudi.

Le très violent choc entre les deux véhicules a propulsé le minibus à plusieurs dizaines de mètres de l'impact avant qu'il ne prenne feu. Sur les images, on peut voir qu'il ne restait quasiment rien du bus.

Le groupe avait prévu de se rendre dans un casino, à une quinzaine de kilomètres de Carberry, où a eu lieu l'accident, d'après les médias locaux.

CAPTURE D'ÉCRAN / GLOBAL NEWS / AGENCE QMI

Ron Bretecher avait ses deux parents à bord du bus. «Ma famille attend des nouvelles. C'est vraiment très difficile», a-t-il raconté à la chaîne CBC. Sa mère a été hospitalisée, mais il était toujours sans nouvelle de son père.

Vendredi, les deux véhicules avaient été retirés des lieux du drame et l'autoroute était rouverte, d'après des images des télévisions locales.

CAPTURE D'ÉCRAN / GLOBAL NEWS / AGENCE QMI

Les victimes étaient originaires de la petite ville de Dauphin de 8.000 habitants, à 180 km au nord de l'accident. «Ici, tout le monde connait quelqu'un qui était à bord du bus», a déclaré le maire, David Bosiak parlant d'un «choc collectif».

«Nous essayons de réconforter les gens du mieux que nous pouvons, mais les prochaines heures et les prochains jours seront les plus difficiles, quand on aura des informations sur qui a survécu ou non», a-t-il ajouté.

Le drame de jeudi fait tragiquement écho à un accident survenu en 2018 dans la province voisine de la Saskatchewan. Quinze personnes avaient été tuées lors d'une collision entre un camion et un car transportant de jeunes joueurs de hockey sur glace, le sport national.