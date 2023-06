René Richard Cyr cherche des danseurs amateurs pour son film «Les belles-sœurs»

René Richard Cyr est à la recherche de danseuses et danseurs amateurs pour le tournage de son adaptation cinématographique de la pièce musicale Les belles-sœurs. Épaulé par le duo Team White, qui signera les chorégraphies du film, le réalisateur organise des auditions ouvertes à tous, à Montréal et à Québec.

En tout, quatre jours d’auditions sont prévus, d’abord à Québec (les 18 et 19 juin) puis à Montréal (les 20 et 21 juin). René Richard Cyr sera sur place pour voir tous les candidats, en compagnie des chorégraphes Katerine et Alexandre Leblanc, alias Team White, et de la productrice du film, Denise Robert.

«On cherche des danseuses et danseurs amateurs de n’importe quel âge, en autant qu’ils aient plus de 18 ans, explique René Richard Cyr en entrevue au Journal.

«Les belles-sœurs vont danser dans le film, alors ça serait le fun qu’on ait une belle gang de belles-sœurs pour les accompagner et un peu de beaux-frères aussi. S’il y a des gens qui font de la danse amateur et qui ont toujours rêvé de danser dans un film, go, c’est le temps!»

La productrice Denise Robert s’y connaît en auditions publiques. C’est elle qui avait eu l’idée d’organiser des auditions à travers le Québec pour trouver les vedettes de ses films Roméo et Juliette et Aurore.

«Mais là, c’est la première fois qu’on tente l’expérience avec une comédie musicale. C’est excitant parce que c’est un genre qui n’a pas encore été développé au Québec», lance la productrice.

PHOTO COURTOISIE / OSA

«Une énergie formidable»

Pour concevoir les chorégraphies des Belles-sœurs, René Richard Cyr a fait appel au duo Team White, gagnant de la première saison de Révolution. Le tandem de chorégraphes aura aussi le mandat de choisir les danseurs professionnels qui participeront au tournage du film.

«On a choisi Team White parce qu’ils sont jeunes, mais aussi parce qu’ils insufflent cette espèce de jeunesse là, souligne René Richard Cyr. On veut que ça bouge et que ça soit le fun. L’énergie de Team White est formidable et on veut qu’ils apportent ça au film.»

Le film Les belles-sœurs sera adapté de la production musicale à succès que René Richard Cyr a lui-même créée sur scène à partir de la célèbre pièce de Michel Tremblay et avec l’aide de Daniel Bélanger (qui a composé la musique). Le film racontera l’histoire de Germaine Lauzon, femme au foyer gagnante d’un million de timbres qui, croit-elle, lui permettront d’accéder au bonheur.

«Oui, il y a eu la pièce de théâtre. Oui, il y a eu un spectacle musical adapté de la pièce. Mais là, c’est une autre affaire. C’est un film. L’histoire est la même, mais elle sera racontée d’une façon totalement différente. On a réécrit Les belles-sœurs avec une écriture cinématographique», fait valoir René Richard Cyr.

- Les auditions auront lieu les 18 et 19 juin de 8h à 18h à l’Hôtel PUR de Québec et les 20 et 21 juin de 8h à 18h dans les studios de TVA de Montréal.

- Le tournage du film Les Belles-Sœurs se déroulera du 5 septembre au 27 octobre, en prévision d’une sortie en salle en juillet 2024. C’est TVA Films qui distribuera le long métrage.